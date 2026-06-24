Patagones: avanza la obra de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que continúa “a buen ritmo” la marcha de la obra de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales (PDLC) de Carmen de Patagones , en la que se invirtió una suma superior a los 9.500 millones de pesos .

Esta obra fue retomada en febrero último “por decisión del Gobierno de Axel Kicillof , luego de que la administración nacional decidiera abandonar el proyecto a fines de 2023”, aseguró la empresa.

Actualmente se trabaja en la instalación de la cañería de impulsión de PVC que unirá la actual planta con la nueva construcción. Se trata de 4.000 metros de nuevos conductos que además contarán en su recorrido con cámaras de limpieza y válvulas de aire para su operación. Asimismo, ABSA destacó que “ya se ha ejecutado la colocación de cañerías de descarga y el posterior relleno y compactación de zanjas, así como las pruebas hidráulicas correspondientes”.

Las tareas también se centran en la extensión de la línea eléctrica que permitirá alimentar con energía las nuevas instalaciones. En tanto, en el área de las lagunas de sedimentación, se construyeron cuatro cámaras y los conductos de interconexión.

Capacidad duplicada

De acuerdo con Aguas Bonaerenses, “la nueva PDLC duplicará la capacidad de tratamiento actual de los líquidos, con la construcción de cuatro lagunas de tratamiento, mientras la antigua planta será adaptada para funcionar como estación de bombeo”.

Esta obra, “la más importante de infraestructura de saneamiento de la región”, forma parte del “plan integral de mejora de Aguas Bonaerenses para el beneficio de más de 2,6 millones de personas usuarias de los servicios de agua y saneamiento”, en las 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que integran el área de concesión de la empresa.

Fuente: Agencia DIB