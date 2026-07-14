Olavarría: sufrió lesiones en sus tímpanos por explosión de bomba de estruendo durante un partido

Julián Vázquez, de Radio Olavarría, quien sufrió una lesión auditiva luego de que una bomba de estruendo explotara a centímetros de donde se encontraba. Verte TV

En el partido que disputaron el fin de semana en Olavarría los clubes El Fortín y Racing, por la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur, un periodista resultó herido como consecuencia de la detonación de un explosivo.

Se trata de Julián Vázquez, de Radio Olavarría, quien sufrió una severa lesión auditiva luego de que una bomba de estruendo explotara a centímetros de donde se encontraba realizando la cobertura. Según relató el propio periodista, el artefacto pirotécnico fue arrojado desde la tribuna ocupada por la parcialidad de El Fortín y estalló mientras desarrollaba su trabajo a un costado del campo de juego, de acuerdo con Verte TV.

Minutos después de la explosión, Vázquez comenzó a sentir una fuerte inflamación en ambos oídos y perdió completamente la audición, situación que lo obligó a abandonar el estadio para dirigirse a una clínica y recibir atención médica. Tras una primera revisión, horas más tarde recibió el diagnóstico definitivo: sufrió la fisura de las membranas de ambos tímpanos. A pesar de la gravedad de la lesión, los profesionales le transmitieron un pronóstico favorable. "Lo positivo es que la forma de la fisura permite una mejor cicatrización", explicó Vázquez.

El periodista permanece bajo tratamiento con apósitos y antibióticos y deberá someterse a una audiometría dentro de dos semanas para evaluar la evolución de la lesión y determinar el grado de recuperación de su audición. Aún conmovido por lo sucedido, Vázquez expresó el impacto que le provocó el episodio. "Me da mucha pena porque uno ama la profesión. Sinceramente me asusté mucho y uno piensa lo peor, porque no escuchaba nada y estaba en shock", manifestó Vázquez, citado por Verte TV.

Para compartir en redes









Temas Olavarría