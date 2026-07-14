martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 18:39

Olavarría: un camillero quemó intencionalmente a un paciente con agua hirviendo

La víctima sufrió quemaduras de tipo A y AB, consideradas de primer grado y superficiales. El camillero, además de la denuncia penal, enfrenta un proceso administrativo interno.

Frente del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura de Olavarría.&nbsp;

Frente del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" de Olavarría. 

Un camillero del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" de Olavarría fue imputado por arrojar agua hirviendo a un paciente internado, ocasionándole quemaduras importantes en el rostro, cuello y brazo derecho. El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 de la mañana del sábado en el mencionado sanatorio de la ciudad bonaerense.

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El agresor, un empleado de 49 años, ingresó a la habitación y roció intencionalmente con agua caliente a un hombre de 45 años que permanecía internado. La víctima sufrió quemaduras de tipo A y AB, consideradas de primer grado y superficiales.

La investigación quedó a cargo del Gabinete Operativo de la Comisaría Primera, que identificó al presunto atacante y lo notificó por el delito de "lesiones leves", con intervención de la UFI N° 7, dirigida por el fiscal Christian Urlezaga. Además, el camillero fue separado de su cargo mientras avanza un sumario administrativo.

Presunto estafador

De acuerdo a la investigación, se supo que el paciente agredido está imputado en múltiples causas por presuntas estafas mediante falsas transferencias en más de 50 comercios de Olavarría. Su modus operandi consistía en alegar problemas técnicos con su celular para no escanear códigos QR y presentar comprobantes de pago falsos.

Una hipótesis que maneja la investigación es que el camillero habría sido víctima de estas maniobras fraudulentas y que el ataque con agua caliente podría tratarse de una suerte de reacción por venganza, aunque esta línea deberá ser confirmada en el marco judicial.

Fuentes oficiales confirmaron que el empleado trabaja como camillero en el hospital y que, además de la denuncia penal, enfrenta un proceso administrativo interno. La causa sigue abierta y se espera que se esclarezcan el móvil y las responsabilidades del caso.

Fuente: Agencia DIB

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