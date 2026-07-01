Neuquén abrió la convocatoria de los Israel Innovation Awards para potenciar el talento tecnológico argentino

La presentación se realizó hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.

Neuquén fue escenario del lanzamiento de la 11ª edición de los Israel Innovation Awards (IIA), una iniciativa que busca impulsar el talento innovador argentino y fortalecer los vínculos entre el ecosistema tecnológico nacional y el de Israel, uno de los referentes mundiales en materia de innovación y desarrollo científico.

Investigadores de la UNLP evalúan tratamiento con cartílago de tiburón para aliviar artrosis en perros

Federico Achával y Martín Llaryora coincidieron en la importancia de fortalecer la educación para transformar realidades

La presentación se realizó hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, en el marco de una visita oficial de representantes de la Embajada de Israel en Argentina, la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. La actividad contó con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén y del Consulado Honorario de Israel en la Patagonia.

El concurso, que lleva más de una década promoviendo la innovación argentina, tiene como objetivo detectar y reconocer proyectos con capacidad de escalabilidad, impacto social, innovación tecnológica y viabilidad económica. La propuesta apunta a que emprendedores, startups y empresas puedan vincularse con oportunidades internacionales y acceder a nuevos espacios de desarrollo.

La jornada reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes del sector científico-tecnológico, entre ellos integrantes del Municipio de Neuquén, la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Centro PyME-Adeneu. También participó el cónsul honorario de Israel en la Patagonia, Dr. Hernando.

En ese contexto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén declaró de Interés Municipal la presentación de la nueva edición de los Israel Innovation Awards, al considerar que representa una oportunidad estratégica para que los desarrolladores y emprendedores patagónicos puedan visibilizar sus proyectos, generar vínculos internacionales y fortalecer su inserción dentro del ecosistema global de innovación.

nequen3

Antes del lanzamiento oficial, la comitiva fue recibida en la Casa de Gobierno por el gobernador Rolando Figueroa. Durante el encuentro se analizaron posibles líneas de cooperación entre Neuquén e Israel en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de soluciones aplicadas a distintos sectores productivos.

La agenda continuó con una visita a la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo y al Polo Científico Tecnológico de Neuquén, espacios que cumplen un rol central en la estrategia provincial vinculada a la economía del conocimiento. Allí, los representantes fueron recibidos por Diego Manfio, vicepresidente de Ingeniería SIMA, empresa radicada en el Polo y especializada en soluciones tecnológicas e ingeniería aplicada.

La delegación estuvo integrada por la vicejefa de Misión de la Embajada de Israel en Argentina, Anna Keinan; el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto, junto a la coordinadora institucional Laura Patrón y la integrante de la comisión directiva Yanina Kogan; y el director de Enlace con Empresas y Organismos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Marcelo Marzocchini.

israe2

Una convocatoria para proyectos estratégicos

La nueva edición de los Israel Innovation Awards está dirigida a emprendedores, startups y empresas radicadas en Argentina que desarrollen soluciones innovadoras en sectores considerados estratégicos para el futuro productivo.

Entre las áreas contempladas se encuentran el manejo sustentable del agua, inteligencia artificial, biotecnología, tecnología aeroespacial y satelital, tecnología aplicada a la agro-bioindustria, salud y equipamiento médico.

La inscripción estará abierta hasta el 14 de agosto y deberá realizarse exclusivamente de manera online mediante el formulario oficial de la convocatoria.

neuquen3

Luego del cierre, una comisión evaluadora realizará una preselección de hasta diez proyectos, cuyos representantes deberán presentar sus iniciativas ante un jurado especializado. Para la evaluación se tendrán en cuenta aspectos como el grado de innovación, el carácter disruptivo de la propuesta, su impacto social y sus posibilidades de desarrollo técnico y económico.

El proyecto ganador obtendrá como premio un viaje de una semana a Israel con pasaje aéreo, alojamiento y seguro médico incluidos, financiado por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, la Embajada de Israel en Argentina y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Durante la estadía, el ganador accederá a una agenda personalizada de reuniones con empresas tecnológicas, universidades, centros de investigación y actores relevantes del ecosistema israelí, en articulación con la Autoridad de Innovación de Israel.

Con esta nueva edición, los organizadores buscan consolidar un puente entre el talento argentino y uno de los ecosistemas tecnológicos más desarrollados del mundo, promoviendo nuevas oportunidades para proyectos capaces de transformar conocimiento en soluciones concretas.

Fuente: Agencia DIB