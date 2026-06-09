Día de la Seguridad Vial: quiénes son las principales víctimas de los accidentes de tránsito en Argentina

La mayoría de los accidentes viales fatales son protagonizados por motociclistas.

Cada 10 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Seguridad Vial , una fecha que invita a reflexionar sobre una problemática que continúa cobrándose miles de vidas cada año. Aunque las estadísticas muestran una leve mejora respecto de períodos anteriores, los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte prevenible en el país .

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Durante 2025 se registraron más de 4.000 víctimas fatales en accidentes de tránsito en Argentina. Las motocicletas, el exceso de velocidad y las conductas de riesgo continúan siendo algunos de los factores más preocupantes.

"La seguridad vial también es salud" , sostienen desde la obra social OSPEDYC. La entidad advierte que muchas de las situaciones que derivan en accidentes comienzan mucho antes del impacto, en decisiones cotidianas que suelen naturalizarse.

“Dormir poco antes de manejar, usar el celular al volante, no respetar las velocidades máximas o conducir bajo estrés son conductas que aumentan significativamente el riesgo de sufrir un siniestro vial. Y aunque suelen naturalizarse, pueden tener consecuencias graves y evitables”, explicó Ailín Catalá , especialista en comunicación en salud y jefa de Comunicación Institucional de OSPEDYC.

La especialista remarcó que responder mensajes mientras se conduce, no utilizar el cinturón de seguridad en trayectos cortos o trasladar niños sin los sistemas de retención adecuados son acciones frecuentes que reducen la percepción del peligro.

“Cuando el riesgo se vuelve cotidiano baja la percepción de peligro. Por eso, volver a poner estas conductas en discusión también es una forma de prevención”, señaló.

Un problema de salud pública

Los especialistas coinciden en que la seguridad vial debe abordarse como una cuestión sanitaria. Las consecuencias de los accidentes no se limitan a las víctimas fatales, sino que también generan lesiones graves, discapacidades permanentes y secuelas psicológicas.

“Los siniestros viales representan una de las principales causas de lesiones graves y muerte prevenible. Más allá del impacto físico inmediato, pueden dejar secuelas neurológicas, traumatológicas y emocionales que afectan profundamente la calidad de vida de las personas y sus familias”, agregó Catalá.

Las estadísticas

Según el Informe Preliminar de Siniestralidad Vial Fatal 2025 elaborado por la Dirección Nacional de Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante el año pasado se registraron 3.255 siniestros que provocaron 4.060 víctimas fatales en todo el país.

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La cifra representa un leve aumento respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 4.043 fallecidos, aunque se mantiene entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Para encontrar números similares hay que remontarse a 2023, con 4.477 muertes, mientras que los peores registros de la serie histórica se observaron entre 2016 y 2018, cuando las víctimas superaron las 5.400 por año.

La tasa nacional de mortalidad vial durante 2025 fue de 8,8 fallecidos cada 100.000 habitantes.

Hombres jóvenes

El informe confirma una tendencia histórica: las principales víctimas de los accidentes de tránsito son hombres jóvenes. Del total de fallecidos, el 79% fueron varones y el 21% mujeres.

En cuanto a la edad, los grupos más afectados fueron los de entre 15 y 34 años. El segmento de 15 a 24 años concentró el 20% de las muertes, mientras que el de 25 a 34 años representó el 23%. En conjunto, casi la mitad de las víctimas fatales (43%) pertenecía a esa franja etaria.

Detrás aparecen los adultos de entre 35 y 44 años (15%), seguidos por quienes tenían entre 45 y 54 años (13%) y entre 55 y 64 años (11%).

Mientras tanto, los motociclistas continúan encabezando las estadísticas de mortalidad.

El 46% de las víctimas fatales se desplazaba en moto al momento del accidente, muy por encima de los ocupantes de automóviles (23%) y de los peatones (14%).

Números y porcentajes

Por otra parte, por cantidad absoluta de víctimas, la provincia de Buenos Aires volvió a encabezar el ranking nacional con 1.281 fallecidos durante 2025.

Le siguieron Córdoba, con 355 víctimas; Santa Fe, con 306; Misiones, con 240; y Tucumán, con 235.

Al analizar la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, las provincias con mayor impacto fueron Misiones (17,9), Santiago del Estero (16,1), Catamarca (13,9), Chaco (13,8) y Tucumán (13,3), todas muy por encima del promedio nacional. En el otro extremo se ubicó la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa de 2,7 fallecidos cada 100.000 habitantes.

La responsabilidad es de todos

Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) remarcaron por su parte que la seguridad vial es un derecho humano fundamental, pero también una responsabilidad compartida entre motociclistas, automovilistas y peatones.

Las motos ocupan un lugar cada vez más importante en la movilidad urbana y, al mismo tiempo, representan uno de los grupos más vulnerables frente a los accidentes. Por eso, desde la entidad insistieron en la importancia de utilizar casco certificado, equipamiento de protección adecuado y mantener los vehículos en condiciones seguras.

CAFAM también destacó la responsabilidad de los conductores de automóviles, quienes deben prestar especial atención a los motociclistas, respetar las distancias de seguridad y verificar los puntos ciegos antes de realizar maniobras.

Los peatones, por su parte, también cumplen un rol clave: cruzar por las sendas habilitadas, respetar los semáforos y evitar distracciones con el teléfono celular son acciones esenciales para prevenir accidentes.

“El Día de la Seguridad Vial es un día para comprometernos con un futuro diferente. Un futuro donde cada motociclista que se sube a su moto, cada automovilista que se sienta al volante y cada peatón que cruza la calle tenga la certeza de que volverá a casa. La seguridad vial no es un conjunto de reglas. Es un pacto de convivencia”, señalaron desde la Comisión de Seguridad Vial de CAFAM.

Consejos para reducir riesgos

Los especialistas recomiendan incorporar hábitos simples que pueden marcar una gran diferencia:

No utilizar el celular mientras se conduce.

Descansar adecuadamente antes de emprender un viaje.

Usar siempre el cinturón de seguridad, incluso en trayectos cortos.

Respetar las velocidades máximas y las señales de tránsito.

No conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o en situaciones de fatiga extrema.

Utilizar sistemas de retención infantil adecuados para niños y niñas.

Usar casco homologado al conducir motos o bicicletas.

Mantener el vehículo en condiciones mecánicas seguras.

Circular con actitud preventiva y respetar a los demás usuarios de la vía pública.

La mayoría de los siniestros viales pueden evitarse. Cada decisión al volante, sobre una moto o al cruzar una calle puede marcar la diferencia entre llegar a destino o convertirse en una nueva estadística.

Fuente: Agencia DIB