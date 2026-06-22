Las Flores: una app podrá aportar datos para crear alertas tempranas de anegamientos y sequías

En los últimos años, el distrito bonaerense de Las Flores ha sufrido episodios recurrentes de anegamientos provocados por lluvias extremas superiores a los 150 milímetros en lapsos cortos, y también, en contraposición, períodos de sequía que afectaron la disponibilidad y aptitud del agua.

Ante esta situación, tiempo atrás el municipio, la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado (EEA) y la sede local de la Agencia de Extensión Rural (AER) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en conjunto con productores agropecuarios, generaron un programa de monitoreo hidrometeorológico participativo basado en una amplia red de pluviómetros y puntos de medición de niveles de agua distribuidos en diferentes sectores del casco urbano y zonas rurales del partido. Con el objetivo de generar un sistema de alerta temprana frente a sequías y anegamientos, el sistema requiere mejoras tecnológicas para facilitar la recolección, almacenamiento y procesamiento de datos y optimizar la toma de decisiones.

En ese marco, un equipo de investigación del CONICET, dependiente a su vez del grupo de Geohidrología del Centro de Investigaciones Geológicas de la Universidad Nacional de La Plata (CIG, CONICET-UNLP), con financiamiento provincial mediante el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), desarrolla soluciones tecnológicas para optimizar esta red de monitoreo aplicada al desarrollo de un sistema de alerta temprana de anegamientos y sequías.

La iniciativa se lleva adelante en conjunto con el municipio de Las Flores, el INTA y docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (FI, UNLP), y apunta a generar una app digital que agilice el envío, almacenamiento y procesamiento de datos hidrometeorológicos, y un sistema de sensores de niveles de agua que permita aumentar la frecuencia en la recolección de esa información.

“Originalmente, el partido contaba con una sola estación de medición de precipitaciones que pertenecía al INTA. Ante la recurrencia de estos eventos meteorológicos, junto al municipio, se implementó una red hidrometeorológica que consistió en la instalación de alrededor de 30 pluviómetros en distintos puntos del partido, que son monitoreados manualmente por cada productor rural", describe Eleonora Carol, investigadora del CONICET en el CIG y responsable del proyecto. Y agrega: "De esta manera, esta red permite analizar las variaciones espaciales en las precipitaciones dentro del partido. Entonces, ante una precipitación, cada productor envía el dato que registró por WhatsApp al INTA, donde es almacenado y procesado”.

Para optimizar el procedimiento, todo el equipo que forma parte del proyecto busca generar una app que facilite la carga de datos y que permita que estos estén disponibles no solo para los expertos del INTA sino también para los productores rurales. Así, el propósito es lograr “que cada productor pueda visualizar en su celular de manera sencilla y gráficamente cómo van evolucionando las lluvias en su propio establecimiento”.

inundaciones bonaerenses Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Más puntos de medición, mayor previsibilidad de fenómenos adversos

Hasta ahora, el INTA y el municipio venían monitoreando los niveles de agua acumulada tomando datos de 25 puntos de medición distribuidos a lo largo de todo el partido, pero solo una o dos veces al año. Nuestra idea es duplicar los puntos de medición, para tener información de una mayor cantidad de lugares y, en algunos particulares, generar un sistema de medición de niveles de agua subterránea automático, de manera tal de contar no con uno o dos datos al año, sino con un dato diario.

Asimismo, el proyecto contempla relevar en cada punto de monitoreo la composición química del agua y efectuar una evaluación de su aptitud en función de los distintos usos.

Valor comunitario

Según destacan desde el equipo, una idea adicional es que los datos generados por ambas tecnologías, así como los de aptitud del agua, sean de acceso público mediante un sistema de información geográfica alojado en los sitios web del INTA y el municipio de Las Flores, con el objetivo de que puedan ser utilizados por productores agropecuarios, investigadores y funcionarios interesados en la generación de herramientas para la toma de decisiones.

Este año, durante los meses de otoño, el partido de Las Flores así como otros distritos bonaerenses sufrió distintos fenómenos meteorológicos adversos vinculados a ciclogénesis, con precipitaciones copiosas y ráfagas de viento extremas, incluso con capacidad destructiva de tornado.

Embed MEMORIA Y RESISTENCIA Este lunes 22 de junio, HIJOS La Plata abrirá las puertas del histórico sótano de diagonal 77 entre 4 y 46, un espacio emblemático donde tocaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en sus inicios. Entre las 17 y las 20 habrá recorridas, actividades culturales y música en vivo. El lugar, impulsado en los años '60 por Antonio Silvestri como teatro alternativo, funcionó como un histórico espacio de encuentro, ensayo y resistencia durante la dictadura militar. La jornada, abierta al público, buscará unir memoria, cultura popular y la historia del rock platense

Este tipo de iniciativas en las que se conforma un equipo con varios actores - instituciones, científicos, productores y vecinos - tienen el valor de unir distintos saberes y complementarlos, con el objetivo de lograr un bienestar común para toda una comunidad.

Fuente: Agencia DIB