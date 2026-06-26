Lanzan convocatoria para financiar proyectos sobre innovación tecnológica

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires autorizó la quinta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (Fitba), destinada a financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación orientados a resolver desafíos del sector productivo, organismos públicos, municipios, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa se enmarca en el Fondo creado por el Decreto 840/2021, que otorga aportes no reintegrables a universidades nacionales y provinciales con sede en territorio bonaerense y a organismos públicos de ciencia y tecnología para el desarrollo de proyectos que contribuyan al fortalecimiento del entramado social y productivo de la provincia. Hay 3500 millones de pesos para distribuir en cuatro líneas distintas, y se reciben propuestas hasta el 20 de julio.
La resolución destaca que entre 2022 y 2025 se realizaron cuatro convocatorias, en las que se financiaron 284 proyectos sobre un total de 1.010 iniciativas presentadas, por lo que el Gobierno bonaerense decidió avanzar con una nueva edición del programa.
Convocatoria a proyectos tecnológicos
La convocatoria se regirá por las Bases y Condiciones Generales aprobadas junto con la resolución, mientras que la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación será la encargada de tramitar el proceso y dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias necesarias para su implementación.
Según se informó oficialmente, esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de julio de 2026 y otorgará aportes no reembolsables por hasta 150 millones a cada proyecto que resulte seleccionado. En total, hay 3500 millones de pesos disponibles provenientes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Los aportes van a financiar hasta el 80% del valor total de los proyectos, con un máximo de $150 millones para aquellos que correspondan a la temática Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas (línea D). El tope de la línea A (Desarrollo Productivo) es de $46 millones, de la línea B (Desafíos Provinciales) es de $23 millones y lo mismo para la C (Gobiernos Locales). En todos los casos, los adoptantes y beneficiarios tendrán que realizar un aporte en concepto de contraparte de al menos el 20% del monto total del proyecto.
Los recursos del Fondo provienen de Rentas Generales de la Provincia, aportes del Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que determine el Ministerio de Economía. Asimismo, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica definirá los beneficiarios, los montos a otorgar y los criterios de asignación, con el objetivo de garantizar transparencia en la distribución de los aportes.
Fuente: Agencia DIB