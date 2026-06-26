Lanzan convocatoria para financiar proyectos sobre innovación tecnológica

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires autorizó la quinta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (Fitba) , destinada a financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación orientados a resolver desafíos del sector productivo, organismos públicos, municipios, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa se enmarca en el Fondo creado por el Decreto 840/2021 , que otorga aportes no reintegrables a universidades nacionales y provinciales con sede en territorio bonaerense y a organismos públicos de ciencia y tecnología para el desarrollo de proyectos que contribuyan al fortalecimiento del entramado social y productivo de la provincia. Hay 3500 millones de pesos para distribuir en cuatro líneas distintas, y se reciben propuestas hasta el 20 de julio .

La resolución destaca que entre 2022 y 2025 se realizaron cuatro convocatorias, en las que se financiaron 284 proyectos sobre un total de 1.010 iniciativas presentadas , por lo que el Gobierno bonaerense decidió avanzar con una nueva edición del programa.

La convocatoria se regirá por las Bases y Condiciones Generales aprobadas junto con la resolución, mientras que la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación será la encargada de tramitar el proceso y dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias necesarias para su implementación.

Según se informó oficialmente, esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de julio de 2026 y otorgará aportes no reembolsables por hasta 150 millones a cada proyecto que resulte seleccionado. En total, hay 3500 millones de pesos disponibles provenientes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Los aportes van a financiar hasta el 80% del valor total de los proyectos, con un máximo de $150 millones para aquellos que correspondan a la temática Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas (línea D). El tope de la línea A (Desarrollo Productivo) es de $46 millones, de la línea B (Desafíos Provinciales) es de $23 millones y lo mismo para la C (Gobiernos Locales). En todos los casos, los adoptantes y beneficiarios tendrán que realizar un aporte en concepto de contraparte de al menos el 20% del monto total del proyecto.

Los recursos del Fondo provienen de Rentas Generales de la Provincia, aportes del Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que determine el Ministerio de Economía. Asimismo, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica definirá los beneficiarios, los montos a otorgar y los criterios de asignación, con el objetivo de garantizar transparencia en la distribución de los aportes.

Fuente: Agencia DIB