miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 10:56

La provincia, una heladera: gran parte del territorio bonaerense está bajo alerta amarilla por frío

Todo el norte de la provincia de Buenos Aires está bajo advertencia por las bajas temperaturas.

Por Agencia DIB
El frío se vino con todo.

El frío se vino con todo.

Mientras se espera la llegada a la provincia de Buenos Aires de las consecuencias de un ciclón extratropical, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por bajas temperaturas en gran parte del centro y el norte del país, que incluye un amplio sector de la provincia de Buenos Aires.

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La alerta es de nivel amarillo, lo que indica un “efecto leve a moderado en la salud”. Según el SMN, estas bajas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Amarillo helado

En el territorio bonaerense, el área afectada por la alerta forma una curva que va desde Carhué, Guaminí y Salliqueló al sudoeste, abarca todo el norte provincial, toma todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y llega hasta los partidos de Castelli, Tordillo y Dolores.

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En todos los casos, las temperaturas estarán cerca de los 0º y se esperan heladas. Siempre en previsión de las tormentas que se esperan hacia el fin de semana.

Consejos del SMN

Las recomendaciones del SMN son las habituales. En principio, evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores y en caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana. También, generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etcétera).

Otros consejos son mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de haber sido afectado por el frío, hay que consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano. Y finalmente, se debe prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Fuente: Agencia DIB

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