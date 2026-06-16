La Provincia creó un ente para fortalecer las políticas de cannabis medicinal

El Ministerio de Salud bonaerense creó el Consejo Consultivo Asesor del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico , un espacio integrado por especialistas, organizaciones sociales, instituciones académicas y actores vinculados a la temática que tendrá la función de asesorar al Estado en el diseño e implementación de políticas públicas relacionadas con el uso medicinal del cannabis .

El consumo de carne vacuna cae y está en su menor nivel en 20 años

La resolución publicada este martes en el Boletín Oficial establece que el nuevo organismo funcionará en la órbita de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, dependiente de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud.

Según se detalla en los fundamentos de la norma, la creación del Consejo responde a la necesidad de contar con un ámbito permanente de consulta y asesoramiento técnico que contribuya a fortalecer la toma de decisiones del Estado en materia de cannabis terapéutico y medicinal.

La resolución destaca que el derecho a la salud constituye un derecho humano fundamental reconocido por organismos internacionales, la legislación nacional y la Constitución bonaerense, que garantiza el acceso a la salud en sus aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos.

Uso medicinal de la planta de cannabis

Asimismo, recuerda que la Provincia adhirió a la Ley Nacional 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, y que actualmente cuenta con un Programa Provincial de Cannabis Terapéutico, aprobado en 2025.

El nuevo Consejo Consultivo deberá generar instancias de debate y diálogo entre las autoridades sanitarias y representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones sociales, profesionales de la salud, investigadores, universidades y entidades especializadas en la temática.

De acuerdo con la resolución, el organismo tendrá como función principal asesorar y colaborar con la Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud en aquellos asuntos vinculados al desarrollo del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico, actuando como órgano de consulta permanente.

La norma establece además que la conformación, el mecanismo de selección de sus integrantes, los objetivos específicos y las pautas de funcionamiento quedarán definidos en un anexo que acompaña la resolución.

Por otra parte, el Ministerio aclaró que la creación del Consejo no generará gastos para el Estado provincial. Todos sus integrantes desempeñarán sus funciones de manera ad honorem y deberán actuar bajo principios de ética profesional, colaboración, transparencia y buena fe.

Fuente: Agencia DIB