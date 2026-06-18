Para evitar cortes de luz, avanzan con la licitación de sistemas de almacenamiento eléctrico

La Secretaría de Energía avanzó con el proceso de la convocatoria nacional e internacional AlmaSADI al determinar cuáles de las ofertas presentadas para instalar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica quedaron habilitadas para la siguiente etapa de evaluación.

La licitación recibió 234 propuestas por un total de 8.338 megavatios (MW), una cifra que supera ampliamente la potencia objetivo de 700 MW fijada inicialmente por el Gobierno. De ese total, según constató Agencia DIB, 42 proyectos corresponden a la provincia de Buenos Aires .

Según los fundamentos de la resolución, los sistemas de almacenamiento permitirán cubrir requerimientos de capacidad durante períodos críticos , brindar reservas de respuesta rápida, contribuir al control de tensión de la red y reducir el riesgo de interrupciones del suministro en zonas vulnerables . Además, funcionarán como una solución transitoria hasta la concreción de nuevas obras de transporte eléctrico de alta tensión.

La convocatoria AlmaSADI fue autorizada en febrero de este año y prevé la contratación de centrales de almacenamiento nuevas, cuyos costos serán incorporados a las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como un servicio de reserva de confiabilidad financiado por la demanda eléctrica.

Propuestas aprobadas en la provincia de Buenos Aires

Tras la apertura de los sobres con la documentación técnica y administrativa realizada el 27 de mayo, CAMMESA llevó adelante el análisis de admisibilidad de las propuestas y remitió un informe de precalificación a la Subsecretaría de Energía Eléctrica. A partir de esa evaluación, la Secretaría resolvió descalificar tres ofertas por incumplimientos considerados insalvables en relación con el pliego de bases y condiciones. Una de ellas la prevista para Pehuajó.

Las restantes propuestas fueron consideradas aptas para continuar en el proceso licitatorio y pasarán a la etapa de apertura de los sobres económicos, donde se conocerán los valores ofertados por los participantes. Entre ellas, según accedió Agencia DIB, figuran los proyectos de las localidades de 25 de Mayo, Pergamino (dos), Bragado (cuatro), Lincoln, Saladillo (tres), Monte (tres), Chascomús (siete), Junín, Salto, Dolores, Necochea, 9 de Julio, Azul y Mar de Ajó (tres).

Desde el Gobierno destacaron que el fuerte interés mostrado por empresas nacionales e internacionales refleja el atractivo del esquema de contratación y la necesidad de fortalecer la infraestructura eléctrica. La potencia ofertada equivale a casi doce veces el objetivo inicial de la licitación, lo que amplía las posibilidades de selección de proyectos para mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico argentino.

Fuente: Agencia DIB