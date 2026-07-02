La Provincia aprobó el Plan Estratégico para conservar sus bosques nativos

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires aprobó el Plan Estratégico Anual (PEA) 2026 para la conservación, restauración y manejo sostenible de los bosques nativos, en el marco del quinto año de implementación del Plan Estratégico de Bosques Nativos provincial y de la Ley Nacional de Bosques Nativos.

La medida permitirá ejecutar durante este año los recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos , destinados a financiar proyectos de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable en distintas regiones bonaerenses.

El total de hectáreas de bosques nativos en la provincia es de 969.752, aunque el sistema provincial de áreas protegidas abarca 1,6 millones de hectáreas.

El plan establece cinco lineamientos estratégicos que orientarán las acciones y la distribución de los fondos, entre los que se destaca el manejo forestal sostenible , con el objetivo de promover planes de aprovechamiento forestal, fortalecer el monitoreo de las prácticas de manejo y avanzar en la regularización de la actividad leñera.

Asimismo, el plan apunta al manejo de bosques con ganadería integrada, impulsando prácticas productivas compatibles con la conservación del bosque nativo y el financiamiento de proyectos para pequeños y medianos productores. Y también la restauración de bosques nativos degradados, mediante el financiamiento de planes de recuperación, control de especies exóticas invasoras y generación de investigaciones aplicadas.

Finalmente, la iniciativa tiene como objeto el uso sustentable de la biodiversidad y fortalecimiento de áreas de conservación y la prevención de incendios forestales, sumando medidas en todos los planes de manejo y conservación, además de capacitaciones y elaboración de protocolos específicos.

Plan para los bosques nativos

Según el plan, la asignación de recursos se distribuirá de la siguiente manera: 25% para manejo forestal sostenible, 20% para manejo de bosques con ganadería integrada, 25% para restauración de bosques degradados, 15% para uso sustentable de la biodiversidad y fortalecimiento de áreas de conservación, y 15% para prevención de incendios forestales.

Las acciones alcanzarán las principales formaciones de bosques nativos de la provincia, entre ellas Caldenal y Monte (en los partidos de Patagones, Villarino y Puán, y en menor medida Adolfo Alsina, Tornquist y Bahía Blanca), Talares del Este (Magdalena, Punta Indio, Chascomús, General Lavalle y otros distritos), Talares de Barranca (San Nicolás, Ramallo, Baradero, San Pedro, Zárate y Campana), Bosques Ribereños (río Paraná, río de la Plata y otros cursos fluviales) y Delta (Tigre, Escobar, Campana, Zárate y San Fernando), donde se priorizarán proyectos de manejo sustentable, restauración y conservación.

Entre las metas previstas para 2026 se encuentran la aprobación de nuevos planes de manejo y conservación, la realización de monitoreos y capacitaciones técnicas, el fortalecimiento del control sobre desmontes no autorizados, la promoción de investigaciones sobre manejo forestal y restauración, y el impulso de prácticas productivas compatibles con la preservación de los bosques.

Los beneficiarios de las convocatorias serán titulares de bosques nativos, incluidos pequeños, medianos y grandes productores, comunidades indígenas y propietarios de predios ubicados en áreas de conservación. La adjudicación de fondos se realizará mediante convocatorias anuales y priorizará los proyectos que se ajusten a los lineamientos definidos por la normativa nacional y provincial.

Fuente: Agencia DIB