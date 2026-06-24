Bosques Nativos: un bien natural clave para la protección de los suelos bonaerenses

El caldén, una especie que crece en el sudoeste de la provincia y comparte identidad con La Pampa.

El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires , a cargo de la ministra Daniela Vilar, lanzó una nueva convocatoria destinada a productores y titulares de tierras con presencia de bosque nativo, con el objetivo de financiar la elaboración de planes que permitan regularizar su situación y avanzar hacia un manejo sostenible de estos ambientes.

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La medida se enmarca en la Ley Nacional N° 26.331 y la Ley Provincial N° 14.888 , que establecen la obligación de contar con un plan técnico aprobado por la autoridad ambiental antes de realizar cualquier intervención o aprovechamiento en áreas categorizadas dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos .

Se trata de la tercera convocatoria que lanza el Ministerio de Ambiente bonaerense , con el objetivo de facilitar la elaboración de Planes de Conservación, Manejo y/o Manejo y Conservación de Bosque Nativo en diferentes distritos de la Provincia.

Esta iniciativa promueve que titulares de tierras con bosque nativo que cumplan con las bases y condiciones de la convocatoria puedan acceder a acompañamiento técnico y económico.

Bien natural clave de la región

Desde la cartera ambiental destacaron que el bosque nativo es un bien natural clave en una región donde el estrés hídrico, la erosión de los suelos y las condiciones climáticas adversas forman parte de la realidad productiva.

El monte cumple un rol fundamental:

protege el suelo.

conserva la humedad.

permite sostener la actividad en el tiempo.

Así, toda intervención en bosque nativo debe contar con un plan elaborado por un profesional habilitado y aprobado por el Ministerio de Ambiente. A partir de esa aprobación, se podrá iniciar el proceso de autorización correspondiente según el tipo de actividad que se quiera desarrollar. Cualquier intervención, incluido el desmonte, sin aval de la autoridad ambiental podrá ser considerada una infracción y, por lo tanto, ser susceptible de sanción.

Herramientas, guías y asistencia

En ese marco, el Ministerio pone a disposición herramientas, guías y asistencia técnica para facilitar la presentación de planes y acompañar a productores y tenedores de tierras durante el proceso. La convocatoria estará disponible hasta el 18 de agosto de 2026.

La información completa se encuentra disponible en la web del Ministerio de Ambiente:

https://www.ambiente.gba.gob.ar/bosquesnativos/planesbosques

Las consultas podrán realizarse escribiendo al correo [email protected], donde el equipo técnico del Ministerio brindará asesoramiento para avanzar en la elaboración y presentación de los planes.

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Los bosques nativos bonaerenses

Los principales bosques nativos de la provincia de Buenos Aires se agrupan en cuatro grandes formaciones:

1. Los Talares Bonaerenses (El Bosque Emblemático): es el bosque nativo más característico y extendido de la provincia. Su árbol insignia es el tala (Celtis ehrenbergiana), acompañado por el coronilla, el molle, el sombra de toro y el aromo.

celtis tala

Dependiendo de dónde se encuentren, se dividen en dos zonas:

- Talares de Barranca (Norte): se extienden en una franja angosta sobre las barrancas que bordean el río Paraná y el Río de la Plata, desde San Nicolás y San Pedro hasta las puertas de la Ciudad de Buenos Aires (donde prácticamente desaparecieron por la urbanización, aunque quedan relictos en reservas como Costanera Sur o Vicente López).

- Talares del Este y Sur: crecen sobre los antiguos cordones de conchillas (suelos elevados y bien drenados) paralelos a la costa del Río de la Plata y el mar. Se conservan excelentes extensiones en Magdalena, Punta Indio (dentro del Parque Costero del Sur) y llegan de forma relictual hasta las dunas de Mar Chiquita.

aromo

2. Selva Marginal o en Galería (Delta y Ribera): es la formación selvática más austral del planeta. Se desarrolla en el Delta del Paraná y en las orillas de los cursos de agua del noreste bonaerense (llegando hasta Punta Lara, en Ensenada). Son bosques muy densos y húmedos, que aprovechan las inundaciones y el efecto moderador del agua. Predominan árboles como el ceibo, el sauce criollo, el aliso de río, el laurel criollo y el murta, rodeados de una enorme cantidad de enredaderas, lianas y helechos que le dan ese aspecto puramente selvático.

ceibo

3. El Caldenal (Sudoeste): ubicado en el extremo sudoeste de la provincia, en el límite con La Pampa (partidos como Patagones, Villarino y Puan), se encuentra una extensión del Espinal donde el protagonista absoluto es el caldén (Prosopis caldenia), un árbol de madera dura y espinoso adaptado a climas áridos. Este bosque abierto convive con pastizales xerófilos (de zonas secas) y arbustos como el algarrobo y el chañar.

calden

4. El Monte (Extremo Sur): más al sur del Caldenal, ya en la transición hacia la Patagonia, aparecen formaciones arbustivas altas y bosques bajos dominados por especies de algarrobos, jarillas y piquillines.

algarrobo

Es un ecosistema adaptado a la escasez de agua y a los vientos fuertes de la región.

Fuente: Agencia DIB