jueves 18 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 12:29

La Miss Universo de CABA denunció que un taxista la discriminó "por porteña" en Mar del Plata

La modelo Abril Duhalde, de 23 años, publicó en redes un video que deja en evidencia al conductor que la trasladó: "Me dijo mogólica, boba, monga, infeliz. Estaba sacado".

Por Agencia DIB
Abril Duhalde fue elegida Miss Universo CABA a fines de marzo de 2026.&nbsp;

Abril Duhalde fue elegida Miss Universo CABA a fines de marzo de 2026. 

Instagram @abruduhalde

La modelo Abril Duhalde, coronada Miss Universo CABA 2026 hace pocas semanas, denunció a través de las redes sociales la violenta agresión de la que fue víctima en la noche del lunes al llegar a Mar del Plata. El taxista que la trasladó desde la Terminal de Ómnibus hasta el hotel la injurió, le revoleó sus cosas y la empujó: “Me trató de cheta, boba e infeliz”.

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La joven de 23 años -sobrina nieta del expresidente Eduardo Duhalde- mostró en TikTok lo sucedido y agregó que ya hizo la denuncia penal. En el texto que acompaña el video, menciona al chofer con nombre y apellido: “Mi mamá y yo vivimos una situación de extrema violencia por parte del señor Julio Alberto Duhau, taxista de Mar del Plata”.

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@abruduhalde En la noche de ayer, mi mamá y yo vivimos una situación de extrema violencia por parte de el señor Julio Alberto Duhau. Taxista de Mar del plata. Apenas llegué a la terminal, varias personas me advirtieron que no pidiera Uber porque los taxistas de la zona suelen ser agresivos y no permiten el ingreso de otras aplicaciones. Seguí las recomendaciones y subí a un taxi. Sin embargo, durante el viaje, mientras conversábamos con mi mamá, el conductor comenzó a mostrarse hostil. Manejaba de forma brusca, realizando maniobras peligrosas, generándonos una gran incomodidad. Al llegar a la puerta del hotel, le pedí a mi mamá que me compartiera datos móviles para poder realizarle una transferencia por el viaje. Fue en ese momento cuando comenzó el verdadero infierno. El taxista empezó a burlarse de mí, diciendo que seguramente tenía un iPhone Pro Max pero que tenía que pedir datos prestados. También comenzó a discriminarme por mi acento, tratándome de “cheta” y “soberbia”. Logré realizar la transferencia con las manos temblando por el nivel de agresividad con el que me hablaba. Cuando terminé, mi mamá se bajó a buscar las valijas y el conductor, de forma violenta, me exigió que le transfiriera $2.000 más por bajar el equipaje. Que ya me lo había dicho que yo era una tonta. Yo estaba paralizada por el miedo. Me quedé en blanco, temblaba y ni siquiera podía recordar nuevamente el alias para hacer la transferencia. Me daba miedo volver a preguntárselo. Él seguía insultándome, apurándome y diciéndome: mogolica, boba, monga, infeliz. Un montón de insultos que no tenían sentido, estaba sacado. El quería apurarme a bajar más rápido del vehículo, tomó mi cartera y la arrojó al piso. Lo que ocurrió después es lo que puede verse en el video. Se la agarró conmigo específicamente. Esta persona no está en condiciones de transportar pasajeros. Deberían sacarle la licencia y hacer un tratamiento psicológico. Nadie debería sentirse intimidado, discriminado o amenazado por quien tiene la responsabilidad de llevarlo de un lugar a otro de manera segura. Agradezco haber estado acompañada por mi mamá en ese momento, pero no puedo dejar de pensar que hubiera pasado si ella no estaba ahí conmigo, y sin toda la gente que se acercó a defenderme. Ya realicé la denuncia penal correspondiente para que esto no vuelva a pasarle a ninguna mujer más #taxista #mardelplata #uber sonido original - Abril Duhalde | modelo

Comenzó a contar que “apenas llegué a la terminal, varias personas me advirtieron que no pidiera Uber porque los taxistas de la zona suelen ser agresivos y no permiten el ingreso de otras aplicaciones. Seguí las recomendaciones y subí a un taxi".

“Me trató de cheta y soberbia”

Pero "durante el viaje, mientras conversábamos con mi mamá, el conductor comenzó a mostrarse hostil". Comentó que "manejaba de forma brusca, realizando maniobras peligrosas, generándonos una gran incomodidad".

Cuando el viaje terminó y finalmente la modelo y su mamá llegaron a destino, todo empeoró. "Le pedí a mi mamá que me compartiera datos móviles para poder realizarle una transferencia por el viaje. Fue en ese momento cuando comenzó el verdadero infierno. El taxista empezó a burlarse de mí, diciendo que seguramente tenía un iPhone Pro Max pero que tenía que pedir datos prestados. También comenzó a discriminarme por mi acento, tratándome de cheta y soberbia", aseguró Abril.

Dijo que finalmente pudo hacer la transferencia, pero cuando fueron a retirar las valijas del baúl el taxista le exigió $ 2.000 más por bajar el equipaje. "Yo estaba paralizada por el miedo. Me quedé en blanco, temblaba y ni siquiera podía recordar nuevamente el alias para hacer la transferencia. Me daba miedo volver a preguntárselo", recordó la modelo. Agregó: "Él seguía insultándome, apurándome y diciéndome mogólica, boba, monga, infeliz. Estaba sacado".

“¿A quién le voy a pegar?”

En el video que Abril grabó con su teléfono se ve con claridad la agresión del taxista. Las dos mujeres descienden del vehículo y, cuando la joven se dirige al baúl, el conductor le dice de forma brusca “dale, dale”, la empuja para que deje de filmar y sigue increpándola. Duhalde comienza a gritar mientras el hombre se aleja para volver a subir al vehículo. “¿A quién le voy a pegar? Dale, boba“, grita él, al mismo tiempo que agarra una campera que estaba sobre las valijas de las dos mujeres y se la tira en la cara.

Después de publicar el registro, la modelo agradeció haber estado acompañada de su mamá, porque "no puedo dejar de pensar que hubiera pasado si ella no estaba ahí conmigo". Y cerró: "Esta persona no está en condiciones de transportar pasajeros. Deberían sacarle la licencia y hacer un tratamiento psicológico".

Miss CABA

La joven participó como modelo en campañas gráficas, desfiles, videoclips y programas de televisión.

Enviada como representante para competir por la ciudad de Buenos Aires, en abril de este año participó en el torneo que eligió a la Miss Universo Argentina 2026. Finalmente perdió contra la misionera Tamara Rogouski, quien viajará al certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

Fuente: Agencia DIB

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