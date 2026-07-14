La Justicia ordenó que una mujer que escrachó a una pediatra en redes pida disculpas públicas

La Justicia bonaerense obligó a una mujer a pedir disculpas públicas en redes sociales tras haber amenazado y expuesto a una pediatra del Hospital Guillermo Hernández de Verónica , en el partido de Punta Indio . La medida se adoptó en el marco de un proceso de mediación penal y permitió cerrar una causa por amenazas e injurias que se había iniciado luego de que la profesional denunciara que las publicaciones afectaron gravemente su vida laboral y personal.

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El conflicto comenzó en octubre de 2025 , cuando una madre llevó a su hija de 18 meses a la guardia del hospital por un cuadro de fiebre. La médica pediatra María Florencia Rodas , de 38 años, evaluó a la niña y concluyó que no presentaba signos de gravedad, por lo que indicó controles y seguimiento sin prescribir medicación.

Horas más tarde, la mujer regresó al centro de salud porque la fiebre persistía. Según consta en la denuncia judicial, tras esa segunda consulta la madre comenzó a publicar mensajes en redes sociales en los que identificó a la profesional con nombre, apellido y fotografías, cuestionó su desempeño e incluso difundió expresiones consideradas intimidatorias . Entre ellas figuraban amenazas de esperarla a la salida del hospital o acudir al lugar para agredirla físicamente.

La situación generó tensión dentro del establecimiento sanitario. De acuerdo con el relato de la médica, otros trabajadores del hospital debieron intervenir para evitar que el episodio derivara en una agresión física. Además, un familiar que acompañaba a la madre también habría participado de los ataques verbales.

Rodas sostuvo que las publicaciones tuvieron consecuencias directas sobre su carrera profesional. Según explicó, la rápida difusión de los mensajes en una localidad pequeña -Verónica tiene menos de 9.000 habitantes- provocó que algunas familias manifestaran que dejarían de llevar a sus hijos a las consultas con ella. La pediatra afirmó que el episodio le ocasionó un importante perjuicio económico y emocional, al punto de abandonar su puesto de trabajo.

“Me hizo mucho daño y la pasé muy mal. En las guardias y los lugares de atención los médicos estamos siendo maltratados de manera indebida. A veces los padres buscan alguna solución que la medicina no puede ofrecer y cargan contra nosotros”, expresó la profesional.

Resuelto en redes sociales

La causa había sido archivada inicialmente, pero luego fue reactivada. A partir de esa revisión, la Secretaría de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público bonaerense impulsó una salida de justicia restaurativa con el objetivo de reparar el daño en el mismo ámbito donde se había producido: las redes sociales.

Como parte del acuerdo, la mujer debió publicar en Facebook, Instagram y WhatsApp un pedido de disculpas dirigido a la médica. También tuvo que acreditar el cumplimiento mediante capturas de pantalla enviadas a la mediadora interviniente.

“Haber puesto en duda su labor fue errado”

En uno de los textos difundidos reconoció: “Lamento profundamente que mis expresiones hayan afectado su honor, su imagen personal y profesional, causando un perjuicio profesional y un gran malestar personal. Haber puesto en duda su labor diligente fue errado, ya que actuó de manera protocolar, correcta y sin omitir acción alguna respecto de la atención de mi hija”.

Además, manifestó su respeto hacia la profesional y se comprometió a no repetir conductas similares en el futuro.

“Muy conformes”

La abogada Stefanía Alba Nájera, representante de Rodas, destacó que la resolución permitió dar una respuesta concreta al conflicto sin necesidad de avanzar hacia un juicio penal. “Estamos muy conformes con la resolución en tanto representó una salida alternativa sin dejar de lado el caso”, señaló.

Según explicó la letrada, la mujer mostró arrepentimiento durante el proceso y colaboró con el cumplimiento de las medidas acordadas. Una vez acreditadas las disculpas públicas, quedaron cerradas tanto la causa por amenazas e injurias como la posibilidad de iniciar un reclamo civil derivado de los hechos.

Fuente: Agencia DIB