miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 08:36

La Anmat prohibió varias marcas de aromatizantes y desinfectantes

El organismo detectó que los productos se comercializaban sin inscripción sanitaria ni establecimientos habilitados, por lo que ordenó su retiro del mercado.

Por Agencia DIB
El edificio de la Anmat.

El edificio de la Anmat.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, distribución, uso y publicidad de una serie de aromatizantes, desinfectantes y productos para el tratamiento de piscinas que se comercializaban sin la correspondiente autorización sanitaria. Las medidas fueron oficializadas este jueves a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

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Mediante la Disposición 3706/2026, el organismo vetó todos los productos de la marca Sinolor, entre ellos eliminadores de olores, desinfectantes y limpiadores, cualquiera sea su lote o presentación. La restricción también alcanza a las plataformas de comercio electrónico donde eran ofrecidos al público.

Según informó la Anmat, los productos prometían eliminar olores y combatir virus, bacterias y hongos, aunque no existían registros que permitieran verificar su composición, eficacia o condiciones de elaboración. Además, tampoco se identificó un establecimiento habilitado como responsable de su fabricación.

La actuación se inició tras la consulta de un consumidor sobre la legitimidad de un eliminador de olores concentrado comercializado por la firma. A partir de allí, los inspectores corroboraron que la marca ofrecía distintos productos en Internet sin cumplir con los requisitos regulatorios exigidos para este tipo de artículos.

Más productos en la mira de la Anmat

En una segunda medida, la Disposición 3707/2026 dispuso la prohibición de todos los productos de la marca Aquamar by LABZA, dedicada a la comercialización de desinfectantes, clarificadores, alguicidas, insecticidas y limpiadores para piscinas.

El expediente se originó a partir de una advertencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sobre la venta de un insecticida identificado como "Knock-out", promocionado para eliminar larvas de mosquitos y otros insectos en el agua de las piletas.

Tras las verificaciones correspondientes, la Anmat determinó que el producto no contaba con registro sanitario y que tampoco existía un establecimiento elaborador habilitado. La investigación se extendió luego al resto de los artículos ofrecidos por la empresa, que también carecían de autorización para su comercialización.

Además, los técnicos concluyeron que el insecticida cuestionado no encuadra dentro de ninguna de las categorías habilitadas para productos destinados al tratamiento de agua de piscinas, por lo que su comercialización resultaba aún más irregular.

Desde el organismo remarcaron que la ausencia de registros impide conocer los ingredientes utilizados, las condiciones de fabricación y los estándares de seguridad, una situación que podría representar riesgos para los consumidores. Por ese motivo, ordenaron el retiro de todos los productos involucrados hasta que las empresas regularicen su situación y obtengan las habilitaciones correspondientes.

Fuente: Agencia DIB

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