viernes 26 de junio de 2026
26 de junio de 2026 - 09:49

La Anmat prohibió cosméticos infantiles y ordenó retirar su venta online

La medida alcanza a perfumes, kits de maquillaje y labiales dirigidos al público infantil, además de cualquier otro cosmético de las mismas marcas.

Por Agencia DIB
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el país de una serie de cosméticos infantiles que eran vendidos sin inscripción sanitaria. Lo hizo luego de detectar estos artículos durante inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires y en publicaciones de Internet.

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La Disposición 3841/2026 publicada este viernes en el Boletín oficial alcanza a un perfume infantil y distintos productos de maquillaje comercializados bajo las marcas Lady Idea, Hold Morning, M'Lundo, Miss Betty y Mocmallure. Entre ellos figuran labiales, kits de maquillaje y sets de gloss destinados a niñas, algunos con imágenes de personajes como Hello Kitty y Labubu.

Según explicó el organismo, durante las tareas de fiscalización se comprobó que los productos no contaban con registro sanitario ni con el rotulado exigido por la normativa vigente. Al verificar la base oficial de cosméticos inscriptos, ANMAT concluyó que ninguno de ellos poseía registros válidos.

La investigación también detectó que varios de estos artículos eran ofrecidos en sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Por ese motivo, el organismo dio intervención al área encargada del monitoreo de publicidad para gestionar la baja de las publicaciones.

En los fundamentos de la disposición, Anmat señaló que, al tratarse de productos no registrados, no puede garantizar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que contengan ingredientes autorizados. Además, indicó que tampoco consta que hayan ingresado al país mediante los procedimientos legales previstos para su importación.

Con esos argumentos, el organismo resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de estos cosméticos hasta tanto sean debidamente regularizados, con el objetivo de resguardar la salud de los consumidores frente a la circulación de productos considerados ilegítimos.

Fuente: Agencia DIB

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