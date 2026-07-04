Hallaron otro cuerpo en la costa de Uruguay y analizan si es uno de los pescadores desaparecidos

La aparición de un cuerpo sin vida en la costa de Atlántida, en el departamento uruguayo de Canelones , reavivó la búsqueda de los cinco pescadores argentinos desaparecidos desde el pasado 14 de junio. La Justicia intenta determinar si se trata de uno de los tripulantes de la embarcación "Chamigo-Ho" , que partió desde Berazategui y nunca regresó.

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El hallazgo fue realizado por efectivos de la Prefectura Nacional de Uruguay , que avisaron a las autoridades judiciales. Según la información oficial, el cadáver no presentaba signos externos de violencia ni lesiones compatibles con la intervención de terceros.

Tras el hallazgo, la Fiscalía Letrada de Atlántida dispuso la realización de estudios forenses para establecer la causa de muerte y confirmar la identidad de la víctima. Los resultados serán fundamentales para determinar si el cuerpo corresponde a alguno de los pescadores argentinos buscados desde hace casi tres semanas.

Los investigadores manejan como una de las principales hipótesis que el cuerpo haya sido arrastrado por las fuertes corrientes y los vientos que afectaron al Río de la Plata en los últimos días.

Dos víctimas ya fueron identificadas

Hasta el momento, las autoridades lograron identificar a dos de los cinco hombres desaparecidos. El primero fue Sebastián Romegialli, de 50 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 26 de junio a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite con Uruguay.

El hallazgo se produjo luego de que la tripulación de un buque mercante detectara un cadáver flotando y alertara a la Armada uruguaya. Días más tarde se confirmó oficialmente su identidad.

El segundo cuerpo encontrado fue el de Carlos Kovach. Fue localizado el 28 de junio durante un operativo de rastrillaje en aguas del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio. Posteriormente, las pericias permitieron establecer que se trataba de otro de los integrantes del grupo desaparecido.

La desaparición de la embarcación

Los cinco hombres habían salido a pescar pejerrey durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui. La última comunicación con la embarcación se registró entre las 6 y las 8.30 de ese día.

Al no regresar, sus familiares radicaron la denuncia y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda que incluyó patrullajes aéreos, embarcaciones y rastrillajes en distintos sectores del Río de la Plata. Los trabajos se extendieron desde Hudson hasta las costas de Berisso, Ensenada y Magdalena, además de aguas jurisdiccionales uruguayas.

Según trascendió, la embarcación contaba con chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Sin embargo, no disponía de radiobaliza ni de un sistema de posicionamiento electrónico, dispositivos que podrían haber facilitado su localización en caso de emergencia.

Mientras se esperan los resultados de las pericias realizadas en Uruguay, los operativos continúan con el objetivo de encontrar a los dos pescadores que aún permanecen desaparecidos.

Fuente: Agencia DIB