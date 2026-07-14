General Madariaga: investigan por qué la localidad no tiene calles con nombres de mujeres

Estudiantes de 5° año de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de General Madariaga descubrieron que de las 124 calles de la localidad solo una lleva nombre de mujer , y esa denominación es reciente. Así, el proyecto de investigación “¿Qué pasó con las mujeres de mi pueblo?” , en el marco del programa Jóvenes y Memoria, impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria , busca entender el porqué de esa falencia. Además, quieren que dos arterias reconozcan en sus denominaciones a María Elena Walsh y a la reconocida partera local Doña Fermina .

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Según cuenta El Mensajero de la Costa, la búsqueda llevó al grupo de estudiantes a recorrer la ciudad, visitar distintos edificios estatales, relevar la nomenclatura urbana, investigar su historia y analizar cómo se construyen las memorias colectivas y quiénes son las personas que logran ser reconocidas en el espacio público.

Durante la investigación los alumnos descubrieron que, entre 124 calles, solamente una reconoce a una mujer: Felicitas Guerrero . De todos modos, la dama porteña, considerada en su momento “la mujer más bella de la Argentina”, solo fue incorporada recientemente a la nomenclatura local.

Así, a partir de este hallazgo los jóvenes comenzaron a preguntarse “qué historias fueron contadas y cuáles permanecieron invisibilizadas”. Reconocieron que “los nombres de las calles también reflejan decisiones políticas, relaciones de poder y formas de construir la memoria de una comunidad. De esa manera, también se plasma en el espacio la desigualdad de género ”.

Para su investigación, los estudiantes entrevistaron a vecinos y referentes locales, analizaron documentos históricos y desarrollaron intervenciones urbanas para invitar a la comunidad a reflexionar sobre esta problemática.

“¿Para cuándo una mujer?”

Una de las acciones consistió en colocar carteles con preguntas en distintas calles de la ciudad: “¿Por qué las mujeres no tenemos calles?”, “¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer para que la reconozcan?”, “¿Para cuándo una mujer?”.

Además, investigaron la trayectoria de mujeres que realizaron importantes aportes al desarrollo social, educativo, cultural y comunitario de General Madariaga, con el propósito de recuperar sus historias y promover su reconocimiento.

El proyecto, coordinado por los profesores Juan Agustín Delavedua y Patricia Albarengo, fue presentado en la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, donde obtuvo una destacada valoración por parte del jurado y logró clasificar a la instancia regional.

Propuesta

La cuestión no se quedó en los papeles. En las últimas semanas, los estudiantes presentaron una propuesta ante el Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga en la que solicitan que dos calles que aún no poseen denominación reciban nombres de mujeres significativas.

La iniciativa propone homenajear a María Elena Walsh, elegida por votación entre diez mujeres destacadas de la historia argentina, y a Doña Fermina, reconocida por la comunidad como una de las primeras parteras de General Madariaga.

Fuente: Agencia DIB