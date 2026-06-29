General Daniel Cerri: avanza la obra de ampliación y refuerzo del acueducto

La obra de ABSA en el partido de Bahía Blanca.

La empresa Aguas Bonaerenses informa que avanza la obra de reemplazo de cañerías para mejorar el suministro de agua a más de 9000 habitantes de General Daniel Cerri, cuyo presupuesto oficial asciende a $ 2.879.219.448,00 más IVA.

Al momento, la obra presenta un avance del 85% en el tendido de los 5000 metros de cañerías previstas, y las acciones se centran en el sector de la rotonda de ingreso a la localidad.

Vale recordar que el proyecto prevé la incorporación de este nuevo conducto de Polietileno de Alta Densidad, que amplía la capacidad actual, y permitirá, de esta manera reforzar el abastecimiento a la población.

La obra también establece la renovación de todas las válvulas esclusas, de aire, de desagüe, la construcción de cámaras para alojarlas y demás accesorios de la cañería intervenida para su operación.

De esta manera, Aguas Bonaerenses avanza sostenidamente en la mejora del servicio de agua en el área de concesión de la empresa, compuesta por 2,6 millones de personas usuarias distribuidas en 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Fuente: Agencia DIB

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