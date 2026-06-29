Florencio Varela: una mujer murió calcinada en un incendio e investigan a su pareja por femicidio

El cuerpo de Ana María Soraire, de 52 años, fue encontrado calcinado dentro de su casa, y se investiga presunto femicidio.

Una mujer de 52 años fue hallada calcinada dentro de una vivienda incendiada en la localidad de Bosques, Florencio Varela, y la Justicia cambió la calificación de la causa a homicidio agravado por el vínculo. La pareja de víctima permanece internada bajo custodia policial, sospechada de femicidio. El sujeto, que pudo ser rescatado inconsciente, tenía varias denuncias previas por violencia y en la vivienda se halló un cuchillo ensangrentado.

La autopsia determinó que la mujer presentaba lesiones compatibles con una muerte violenta , por lo que la Fiscalía modificó la carátula de la causa. Los investigadores buscan establecer si el crimen ocurrió antes del incendio y si el fuego fue provocado para ocultar pruebas.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda ubicada en la esquina de Pi y Margall y Luis Agote. Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre un incendio de grandes proporciones en el inmueble. Efectivos del Comando de Patrullas comprobaron que las llamas habían consumido gran parte de la casa y solicitaron la intervención de los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela.

Durante las tareas de rescate, los bomberos encontraron inconsciente al sospechoso, quien permanecía dentro de la vivienda. El hombre fue retirado del lugar y asistido por personal del SAME, que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Mi Pueblo. Allí ingresó intubado al shock room y continúa internado con riesgo de vida.

Una vez extinguido el incendio, los rescatistas hallaron en una de las habitaciones el cuerpo totalmente calcinado de Ana María Soraire, de 52 años. Debido al avanzado estado de carbonización, en un primer momento no fue posible identificar a la víctima, aunque posteriormente un familiar confirmó su identidad.

Giro y cambio de carátula

Con el correr de las horas comenzaron a surgir elementos que orientaron la investigación hacia un posible crimen. En la habitación donde fue encontrado el hombre, los peritos secuestraron un cuchillo con manchas de sangre, mientras que en el comedor de la vivienda hallaron un teléfono celular completamente quemado. Ambos elementos fueron incorporados a la causa y serán sometidos a distintas pericias por parte de la Policía Científica.

En la escena también trabajaron especialistas de Bomberos, un médico policial y el fiscal Federico Pagliuca, titular de la UFI Nº 2 descentralizada de Florencio Varela, quien encabezó las primeras diligencias investigativas.

Un familiar de la víctima declaró ante los investigadores que la pareja atravesaba una relación conflictiva y que existían denuncias previas por violencia realizadas por la mujer contra el hombre. Además, sostuvo que ambos ya no convivían, un dato que también forma parte de la investigación.

Los investigadores intentan reconstruir la secuencia de los hechos para establecer si el crimen ocurrió antes del incendio y si el fuego fue provocado con la intención de ocultar evidencias. Para ello serán determinantes las pericias sobre el origen del foco ígneo, el análisis del cuchillo secuestrado y los estudios forenses que continúan desarrollándose.

Fuente: Agencia DIB