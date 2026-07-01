miércoles 01 de julio de 2026
1 de julio de 2026 - 11:17

Femicidios: matan a una mujer cada 40 horas en el país

El Observatorio MuMaLá registró 127 femicidios en el primer semestre del año. Hacen un llamado urgente a la emergencia nacional.

Por Agencia DIB
El reclamo por NiUnaMenos.&nbsp;

El reclamo por NiUnaMenos. 

El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá registró una alarmante cifra de 127 femicidios en el territorio argentino entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026. Esto equivale a una muerte violenta cada 40 horas, una cifra similar al primer semestre del año pasado y que vuelve a encender todas las alarmas.

Más noticias
Un espacio verde en el municipio de Avellaneda. 

Conurbano: sólo un tercio de la población vive cerca de un espacio verde público
Junín avanza con su planta de baterías. 

Junín contará con una planta de reciclado de baterías

De acuerdo al informe, en los primeros seis meses del año se registraron 94 femicidios directos, 10 vinculados (8 niños/varones y 2 niñas/mujeres), 4 trans/travesticidios, 12 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, y 7 suicidios feminicidas.

Sin embargo, hay otro dato alarmante y que llevó al movimiento feminista a hacer un llamado urgente a la emergencia nacional: se relevaron 486 casos en grado de tentativa, lo que representa 3,8 intentos por cada femicidio consumado.

Asimismo, un total de 92 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres debido a estos crímenes. Y en ese sentido recordaron el caso de la localidad General Lagos, Santa Fe, donde Horacio Colombo asesinó a sus hijos de 10 y 4 años para ocasionarle un daño irreparable a su ex pareja y madre de esos niños.

En lo que respecta a los datos provinciales, Santiago del Estero (1,3), Santa Fe (1,2), San Luis (1,1) y Chubut (1) encabezan las tasas más altas del país por cada 100.000 mujeres, superando la media nacional de 0,5.

Femicidios: el hogar como el lugar más inseguro

El 67% de los femicidios, se informó, se cometieron en la vivienda de la víctima o en la compartida. Además, seis de cada diez agresores fueron parejas, exparejas o familiares.

Otro dato importante tiene que ver con las denuncias de las mujeres y el accionar judicial. Aunque el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el 75% de ellas ya contaba con una orden de restricción o perimetral que no logró salvar sus vidas.

Frente a la vulnerabilidad extrema y el desamparo institucional, la vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, exigió al Gobierno nacional la declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género. “Esta medida es fundamental para restituir de manera prioritaria los recursos humanos y económicos indispensables para garantizar una atención integral y eficaz a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+”, dijo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Conurbano: sólo un tercio de la población vive cerca de un espacio verde público

Junín contará con una planta de reciclado de baterías

El Gobierno oficializó subas en las tarifas de luz, gas y combustibles para julio

¿Qué municipios bonaerenses sufrirán más frío y lluvias durante el invierno?

Tarifa Social: cambian el sistema de los subsidios en los colectivos y se suma un nuevo costo a las provincias

Necochea: crisis en el transporte público de pasajeros mantiene en vilo a unas 90 familias

La Provincia impulsa una reforma integral de la salud para paliar la crisis

Pruebas Aprender 2025: los estudiantes lograron en Lengua su mejor resultado en una década

Bastián Jerez dejó el Hospital Italiano y comenzó su etapa de rehabilitación

Paro docente: alta adhesión y presión gremial a la espera de una oferta salarial

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Tarifa Social Federal otorga un descuento del 55% en transporte.

Tarifa Social: cambian el sistema de los subsidios en los colectivos y se suma un nuevo costo a las provincias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Fin de semana de comics en la capital bonaerense.

Fin de semana con comics, comida francesa, vino, deportes y tradición