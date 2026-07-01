El ministro Kreplak anunció el envío de dos proyectos de ley a la Legislatura: ¿de qué tratan?

El Ejecutivo bonaerense anunció el envío de dos proyectos de ley a la Legislatura , que buscan consolidar una reforma organizativa en el sistema de salud y avanzar con una planta pública de producción de medicamentos.

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, detalló que con el primer proyecto se busca "empezar a trabajar en un proceso de organización del sistema sanitario bonaerense y argentino" a través de la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) , "una herramienta para contribuir a terminar con la fragmentación del sistema , mejorar la coordinación entre los sectores, agilizar turnos y derivaciones y garantizar una atención más equitativa y de calidad".

En ese sentido, Kreplak remarcó que “no hay que naturalizar” que en Argentina la salud es “un derecho consagrado en la práctica” , algo que en gran parte del mundo no pasa.

El funcionario subrayó que, en esta segunda gestión del gobierno de Axel Kicillof, “se ha organizado con los municipios la Red Bonaerense de Servicios de Salud , que es una reforma estructural del funcionamiento de los hospitales y centros de salud de la provincia para organizarlos en función de sus niveles de complejidad, continuidad de cuidados, integración del sistema de información, todo eso viene sucediendo, mejorando, pero necesitamos un marco normativo que organice esto”.

Embed Aún en los momentos mas complejos y difíciles, es nuestra total convicción trabajar para tener un mejor sistema de salud, que sea claro, con reglas, que mejore su acceso y calidad, y pueda garantizar el pleno derecho a la salud. Enviamos dos proyectos de ley a la Legislatura que… pic.twitter.com/ny07PZYHlF — Nicolás Kreplak (@nkreplak) June 29, 2026

Producción pública de medicamentos

El ministro de Salud bonaerense también anunció en la conferencia de prensa del lunes - junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco - que por tercera vez presentó en el recinto el proyecto para la creación de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que respalde la conformación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense (CIFBO). “Esperamos contar con apoyo legislativo”, planteó, y remarcó que en ninguno de los tres intentos anteriores el proyecto recibió observaciones de fondo.

El proyecto busca transformar el histórico laboratorio Tomás Perón, ubicado en la ciudad de La Plata, en un laboratorio de producción pública de medicamentos. Según indicó Kreplak, la estructura actual “tiene una organización administrativa que hace más de 30 años que el resto del país abandonó”, que es obsoleta, lo que le impone “un techo de producción imposible de superar con el esquema vigente”.

La solución que propone la cartera sanitaria es transformarlo la SAPEM, algo parecido a los laboratorios que ya funcionan en Santa Fe, Córdoba y San Luis.

El argumento subyacente del proyecto es que, la creación de un laboratorio estatal con escala de producción propia, funcionaría como un techo de precios de facto en la industria farmacéutica: al competir con los privados que hoy fijan valores muy por encima de sus costos, empujaría el mercado completo hacia abajo.

Fuente: Agencia DIB