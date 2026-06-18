jueves 18 de junio de 2026
18 de junio de 2026 - 11:21

El Hospital de Tigre realizó el primer bypass coronario doble

Fue a un vecino de 48 años y sin cobertura de obra social. Más de 20 profesionales realizaron con éxito la intervención de alta complejidad y costo.

Por Agencia DIB
El Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” del Municipio de Tigre.

El Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” del Municipio de Tigre.

El Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” del Municipio de Tigre quedó en la historia, dado que allí se ejecutó con éxito el primer bypass coronario doble, una intervención muy compleja y de alto costo. La cirugía estuvo destinada a un paciente de la localidad de El Talar que no contaba con cobertura de obra social.

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El hombre de 48 años ingresó al consultorio debido a que presentaba dolor en el pecho. De manera inmediata, los profesionales le realizaron los estudios pertinentes y, como resultado, detectaron la cardiopatía. Luego del análisis respectivo, se programó y ejecutó la intervención. La cirugía a corazón abierto -de la que participaron más de 20 profesionales- se llevó adelante con éxito y el vecino se encuentra en etapa de recuperación dentro de la Unidad Coronaria (UCO) del hospital.

En cuanto a la intervención, el director del hospital, Hernán Lopatka, destacó: “Es un hecho histórico para el sistema de salud local, lo operamos sin derivaciones. Se trata de una operación de mucha complejidad técnica. Esto demuestra la capacidad de respuesta del Municipio para tratar enfermedades cardiovasculares, eso es un orgullo para nosotros y nos pone muy contentos”.

Zamora hoispital Tigre
El intendente Julio Zamora junto al paciente en Tigre.&nbsp;

El intendente Julio Zamora junto al paciente en Tigre.

Desde su inauguración, el Hospital Municipal Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” resolvió más de 35.000 consultas, de las cuales 250 fueron pacientes coronarios en estado crítico. Esto es posible debido a la importante inversión en elementos médicos de la gestión local que permiten realizar procedimientos más complejos en menos tiempo.

Por su parte, Irma Cardoso, madre de Antonio, el paciente intervenido, indicó: “Estoy profundamente agradecida al Municipio, el intendente y los profesionales por la excelente atención y contención que recibimos. Mi hijo se recupera muy bien, sin dolor luego de la operación”.

Ante un contexto sanitario frágil a nivel nacional y provincial, es para destacar que el sistema de salud con el que cuenta el Municipio de Tigre es subvencionado por el propio Gobierno local. El objetivo de continuar invirtiendo en el área manifiesta una política pública del intendente Julio Zamora que tiene que ver con brindar prestaciones de calidad y complejidad a los vecinos y vecinas de la ciudad.

Fuente: Agencia DIB

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