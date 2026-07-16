Concurso de pesca: ganó una camioneta, lo descalificaron y ahora demanda al club organizador

En un movimiento que cambia el enfoque dentro del expediente por daños y perjuicios que sacudió al ambiente de la pesca deportiva en la última edición de “Las 24 Horas de la Corvina Negra” , el pescador Fabián Oscar Espíndola decidió redefinir su estrategia legal.

A través de su abogado, el pescador presentó un escrito ante la Justicia en el que desiste de la acción contra el presidente y vicepresidente del Club Cazadores de Tres Arroyos , José Valerio Vassolo y Horacio Roberto Pesalaccia , informó el diario La Voz del Pueblo . Esta decisión no implica un retroceso en su búsqueda de justicia, sino una simplificación del proceso que se inició después de haber sido descalificado porque la organización recibió una denuncia y un video que comprobaba que había utilizado una red (copo o "gorro") para terminar la extracción de un ejemplar de corvina del agua, en la zona de pesca de La Zaranda.

Según pudo saber La Voz del Pueblo, y de acuerdo con lo que se desprende del documento presentado en representación del pescador bahiense, la postura asumida por el Club Cazadores Tres Arroyos en el expediente permitiría prescindir de los directivos de forma individual.

La demanda contra la institución es por $ 168.612.000 , la misma cifra por la que se llevaba a juicio -en principio- a los dirigentes. Ahora la estrategia busca ahorrar tiempo y trámites para el pescador, apoyándose en la solvencia patrimonial de la institución para responder ante un eventual fallo condenatorio.

La demanda contra Cazadores entraría ahora en una fase de mayor confrontación porque Espíndola –a partir de su asesor legal- denunció una “maniobra de ocultamiento” por parte de la entidad, alegando que el club no adjuntó documentación vital como el Estatuto Constitutivo y la designación de autoridades vigentes al momento del concurso.

Se sostiene que hubo una “desidia reglamentaria”, señalando la existencia de un acta "ad-hoc" confeccionada apenas diez días antes del concurso que modificó las reglas de forma inoponible para los participantes. También planteó dudas sobre las pruebas de video. Se impugnó material audiovisual que habría servido para descalificar al pescador, alegando que las imágenes fueron manipuladas y editadas con filtros para simular irregularidades que, según Espíndola, nunca existieron. También se observaron irregularidades notariales porque el pescador desconoce las actas de comprobación que el club intenta utilizar en su contra.

Con el desistimiento de los codemandados ya firme, el foco queda puesto exclusivamente sobre la responsabilidad civil del Club Cazadores. Espíndola mantiene su postura, al sostener que su descalificación fue una “pantomima” y ahora espera que la Justicia evalúe la “inconducta procesal” de la institución al momento de dictar sentencia. El proceso continúa bajo las normas de la Ley de Defensa al Consumidor, siempre de acuerdo con La Voz del Pueblo.

“Las 24 Horas de la Corvina Negra”

Tal como informó la agencia en febrero de este año, Espíndola había obtenido el segundo premio en “Las 24 Horas de la Corvina Negra” en Tres Arroyos, y que por ello había ganado una camioneta, fue descalificado -en realidad la pieza- porque la organización asegura que tuvo ayuda externa no permitida.

Espíndola había presentado una pieza de 2,5 kilos que le permitía lograr el segundo puesto y ganar una camioneta Toyota Hilux 4x2. Sin embargo, el Club de Cazadores accedió a un video en el que se ve que el concursante utilizó un "gorro" (red de pesca) para conseguir el ejemplar, lo cual está fuera del reglamento.

Fuente: Agencia DIB