miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 19:28

Cañuelas: polémica por el secuestro de una mini moto eléctrica conducida por un nene de 6 años

El hecho abrió un debate sobre los límites normativos y el uso en la vía pública de vehículos infantiles que simulan modelos de competición.

Por Agencia DIB
El vehículo secuestrado al niño de 6 años en Cañuelas.

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Inspectores de tránsito de Cañuelas secuestraron una mini moto eléctrica conducida por un nene de 6 años. El hecho se produjo en el centro de la ciudad y abrió un debate sobre los límites normativos y el uso en la vía pública de vehículos infantiles que simulan modelos de competición.

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De acuerdo con El Ciudadano de Cañuelas, todo sucedió en la intersección de las calles Juárez y 25 de Mayo. Personal de la Dirección de Tránsito municipal retuvo una mini moto eléctrica tipo enduro, de color verde y señalada con el número 67, que era conducida por un menor de 6 años en su propio día de cumpleaños. Lo que para la familia representaba un paseo con un juguete de estructura plástica, para las autoridades locales significó una infracción a las leyes de tránsito vigentes, debido al riesgo que implica la circulación de estos rodados en arterias de alto tránsito urbano.

El procedimiento no tardó en replicarse y generar revuelo en las redes sociales, da cuenta El Ciudadano. Según relataron los protagonistas, el menor circulaba acompañado por su madre, quien se desplazaba a la par en un motovehículo convencional. Alertados por la presencia del pequeño en una zona transitada por colectivos y vehículos de gran porte, los agentes comunales dieron la voz de alto mediante señales sonoras.

Tras comprobar que la unidad poseía una batería de 36 voltios capaz de alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, resolvieron labrar un acta de infracción y secuestrar el vehículo infantil, cargando los datos del menor en la documentación formal bajo los conceptos de falta de licencia habilitante y seguro obligatorio.

La medida desencadenó un tenso cruce en la vía pública. El padre del niño, Nicolás Díaz, cuestionó la rigurosidad del operativo e interpeló el criterio de las inspectoras actuantes. Tras el decomiso de la réplica de cross, la familia recurrió al Juzgado de Faltas local, donde el magistrado interviniente determinó que el rodado constituía efectivamente un juguete y ordenó su inmediata devolución, eximiendo la presentación de documentación registral inviable para ese tipo de artículos.

Desde las dependencias de control urbano recordaron que la legislación nacional y provincial prohíbe de manera taxativa la circulación en la vía pública de cualquier dispositivo motorizado que no cumpla con los requisitos mínimos de homologación, patentamiento, cobertura de seguro y elementos de seguridad activa. Al carecer de estas especificaciones técnicas, las autoridades ratificaron que el uso de estas mini motos debe restringirse en forma exclusiva a predios privados o circuitos cerrados, previniendo accidentes tanto para terceros como para los propios menores de edad.

Fuente: Agencia DIB

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