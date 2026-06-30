martes 30 de junio de 2026
30 de junio de 2026 - 18:33

Rutas: comienza la nueva gestión privada en tramos que atraviesan la provincia de Buenos Aires

A partir de este miércoles 1 de julio las empresas adjudicatarias asumirán la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Por Agencia DIB
La ruta nacional 226, entre las concesionadas por el Gobierno.&nbsp;

La ruta nacional 226, entre las concesionadas por el Gobierno. 

Archivo DIB.

Se realizó la firma de los contratos correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones y a partir de este miércoles 1 de julio las empresas adjudicatarias asumirán la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

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Se firmaron los contratos de concesión correspondientes a los Tramos Pampa y Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrantes de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, que hasta la fecha eran operados por la empresa estatal Corredores Viales SA.

Así, a partir de mañana la empresa Corredor Vial 5 SAU tomará posesión del Tramo Pampa, mientras que la empresa Rutas Sur Atlántico SA hará lo propio en el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, iniciando la explotación, administración y mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.

El Tramo Pampa comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján, en la provincia de Buenos Aires, y el empalme con la Ruta Nacional 35, en la provincia de La Pampa. El Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur abarca 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Esta etapa comprende corredores estratégicos ubicados en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, “fundamentales para la conectividad regional, el transporte de cargas, la actividad productiva y el turismo”, destacó Vialidad Nacional.

“La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100% privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente, mientras que Vialidad Nacional supervisa el cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas, dice el comunicado, y agrega: “Este nuevo modelo reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios”.

La polémica con Aubasa

Tal como informó la Agencia DIB, Aubasa, la empresa vial de la provincia, intentó participar del proceso de licitación para asumir la gestión de las rutas, algo que ya realiza en las Autopista Buenos Aires La Plata y la Autopista 2. Pero el Ministerio de Economía nacional recomendó desestimar la oferta, argumentando que la empresa no cumplía con los requisitos técnicos exigidos.

La gestión de Axel Kicillof impugnó formalmente la decisión. Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense sostuvieron que Nación modificó los pliegos sobre la marcha y dejó afuera a AUBASA para beneficiar a intereses privados y limitar la participación de la Provincia en un negocio estratégico. Pero el reclamo fue desestimado y Nación adjudicó las rutas.

Fuente: Agencia DIB

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