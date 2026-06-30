¿Operaciones políticas o fallas de funcionamiento?: el IOMA, otra vez en el centro de la polémica

¿La situación del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA) quedó nuevamente en el centro de la controversia, luego de que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, adjudicara a “operaciones políticas” con “intereses económicos detrás” las críticas que viene realizando la oposición a su funcionamiento , lo que generó una dura reacción de la UCR, La Libertad Avanza y HECHOS, que incluye cruces al funcionario y hasta una campaña diaria para difundir casos concretos donde la obra social falla.

Kreplak asumió la defensa de IOMA -que está a cargo de Homero Giles- en un contexto de cuestionamientos reiterados a la cobertura que brinda la entidad y, también, a la relación que tiene con prestadores. Hace dos semanas, el 11 de junio, la oposición impulsó en conjunto una sesión especial en Diputados para tratar varios proyectos que hacen foco en las debilidades de la obra social, pero no pudieron avanzar porque no consiguieron la mayoría especial de dos tercios requerida.

“Insto nuevamente a tomarse con seriedad la salud de la población. No podemos permitirnos operaciones políticas porque hay intereses económicos detrás”, dijo Kreplak el pasaje políticamente más cargado de una de una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El ministro tribuyó además las deficiencias de IOMA al efecto de las políticas nacionales en el precio de medicamentos y la caída de cobertura de obras sociales, que recargan la demanda sobre la obra social provincia, y el sistema público de salud en general.

Kreplak dijo que en torno a IOMA existe “ manipulación y mentira cotidiana ” en la difusión de datos, y reclamó “seriedad y responsabilidad” en el debate público. Acusó a “personas que intencionadamente” o “en algunos casos simplemente con mala información” pero siempre “falazmente” hablan de mal manejo de la obra social, sin ser especialistas en la materia.

Enojo generalizado y respuesta

La oposición le respondió a coro. El radiscalismo lanzó una campaña de difusión en redes por la cual difunde casos concretos puntuales de mal funcionamiento de IOMA. Diego Garciarena, el presidente de la bancada de UCR-Consenso Federal, expuso el caso de Marcela, una mujer de Mar del Plata que “no es especialista en administración hospitalaria, pero puede hablar porque espera una cirugía de columna y debe pagar de su bolsillo prestaciones que IOMA debería cubrir”. También difundió un caso de Bahía Blanca y otro de Coronel Vidal.

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“Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien. Soy afiliado voluntario al IOMA y sufro lo mismo que el resto de los afiliados: turnos a meses, falta de medicamentos y falta de coberturas claves. No mientan más. Si estamos tan mal informados, ¿por qué se niegan a venir a la Legislatura a dar explicaciones”, dijo por su parte Marcelo Leguizamón, titular de la bancada de senadores de HECHOS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chubyleguizamon/status/2071601000398409754?s=48&partner=&hide_thread=false ¿Mala intención, @kreplak ? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien. Soy afiliado voluntario al IOMA y sufro lo mismo que el resto de los afiliados:… pic.twitter.com/bvw1yuWHqz — Marcelo Leguizamón Brown (@chubyleguizamon) June 29, 2026

"Queda bien claro que el ministro Kreplak, está viendo otra película e ignora los problemas que tienen los afiliados de IOMA. Habla de manipulación y mentiras cotidianas porque nosotros pedimos explicaciones por la crítica situación que sufre la obra social. Es increíble: le vuelve a dar la espalda a los bonaerenses. El reclamo es de todos los afiliados, no es de la política", dijo el diputado de LLA Juanes Osaba, vice de la Cámara.

El conflicto con la AMP

Otro de los ejes de polémica se viene dando con la Agremiiación Médica Platense, que representa a los profesionales de la capital provincial. Esta vez fue Giles quien quedó involucrado de modo directo: tildó de "parasitaria" a la organización y puso el duda el destino del aporte que hacen los médicos. "Hice una denuncia penal para deslindar responsabilidades", dijo Giles en una entrevista periodística. La AMP respondió en un comunicado en el quye calificó de "gravísimas" las afirmaciones de Giles, y lo intimó a "ratificar o rectificar" lo dicho.

dLa AMP cortó la atención en varias oportunidades, por deudas del IOMA en la liquidación de prestaciones, pero Giles rechaza que existan esas deudas. Odontólogos y psicólogos también vienen formuulando reclamos a la obra social.

Fuente: Agencia DIB.