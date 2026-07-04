sábado 04 de julio de 2026
4 de julio de 2026 - 15:26

Movimiento en los concejos: ahora, una edil libertaria se sumó a massimo en San Isidro

Débora Ruiz Zeballos fue electa por LLA y hoy se sumó al massismo. Hubo movimientos similares en Quilmes y Tres Arroyos.

Por Agencia DIB
La concejala Ruiz Ceballos y el diputado Galmarini.&nbsp;

La concejala Ruiz Ceballos y el diputado Galmarini. 

La Libertad Avanza volvió a sufrir una fuga en un concejo deliberante bonaerense: está vez ocurrió en San Isidro, donde la edil Débora Ruiz Zeballos oficializó su incorporación al Frente Renovador tras haber dejado la bancada libertaria, aunque antes había recalado en el bloque del Partido Demócrata.

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La decisión la comunicó a través de sus redes sociales junto a una foto con el diputado nacional massista, Sebastián Galmarini. “He decidido incorporarme al bloque Frente Renovador porque allí encontré un espacio con el que comparto una mirada sobre el presente y el futuro de San Isidro”, escribió.

Luego mencionó que la decisión también responde a diferencias políticas con La Libertad Avanza y su presidente, Javier Milei, “espacio al que representaba hasta el día de hoy y que me ha decepcionado por su pérdida de rumbo y de visión que se fueron replicando en la pésima gestión que lleva adelante Ramón Lanús a nivel local”.

Las rupturas se acumulan

El movimiento de Ruiz Zeballos sigue un patrón que se viene dando hace unos días, que incluyó la ruptura del bloque de LLA en Quilmes por parte de Ricardo Rij, que armó un espacio unipersonal llamado “Renovación Quilmeña”, ligado al Frente Renovador.

En Tres Arroyos ocurrió algo similar: la concejala Vanesa Piaquadio, electa en las elecciones provinciales de 2025 como segunda candidata de la lista encabezada por Ignacio Schenna, fue desplazada del bloque de LLA por diferencias políticas que la conducción califica como irreconciliables. La ruptura terminó de quedar expuesta cuando la concejala respaldó públicamente la propuesta de reorganización administrativa presentada por el intendente Pablo Garate, cercano a Sergio Massa.

En el sur bonaerense, además, cobró relevancia un encuentro entre el intendente vecinalista -massista- de Villarino, Carlos Bevilacqua, y el diputado provincial de LLA, Oscar Liberman. Según fuentes políticas de la región, ambos mantuvieron reuniones para analizar la situación de la Sexta Sección Electoral. Esos encuentros también se produjeron después de que Liberman Garate.

En el massismo dicen que habrá más novedades de este tenor en las próximas horas.

Fuente: Agencia DIB.

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