Espert presentó un escrito en la causa por lavado de 200 mil dólares

Este martes, un par de horas antes del comienzo del partido entre Argentina y Egipto, el exdiputado José Luis Espert se presentó ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli en la causa por presunto lavado de dinero . Mediante un escrito negó haber cometido algún delito.

La acusación a Espert

Espert había sido citado a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien lo acusa del blanqueo de 200 mil dólares de una grupo criminal a través de la compra de dos autos de alta gama y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda, el exclusivo barrio privado del partido de la Costa. Para Dominguez, el contrato con una empresa minera de Guatemala es falso, y que Espert sólo busco justificar el monto que recibió de Federico “Fred” Machado, actualmente condenado y detenido en Estados Unidos.