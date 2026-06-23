Citaron a indagatoria a José Luis Espert en la causa por lavado de dinero

El juez federal Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria al exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert , en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero a raíz de los pagos que recibió de parte del empresario Federico “Fred” Machado.

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Espert deberá presentarse el martes próximo en el Tribunal Federal N° 2 de San Isidro, de acuerdo a la resolución de Mirabelli, que respondió a un pedido del fiscal Fernando Domínguez de avanzar contra el ex diputado.

El discal acusó a Espert de haber blanqueado 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y con la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Para la fiscalía, el contrato con una empresa minera guatemalteca con el que Espert buscó justificar los 200.000 dólares que recibió “Fred” Machado, condenado en EE.UU. por “conspirar para lavar dinero” es una simulación.

También fueron citados a indagatoria Mariano Cosentino, el contador de Espert, y como persona jurídica a la empresa Varianza SA que, de acuerdo a los términos de la investigación de Fernández, se constituyó para utilizar en la maniobra.

Espert era candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza cuando se conoció el pago de Machado, lo que desató una serie de cuestionamientos que terminaron con su renuncia a esa postulación, que finalmente asumió el hoy ministro de Interior, Diego Santilli.

Milei defendió a Espert

El presidente Javier Milei respaldó a Espert cuando Machado se declaró culpable de “fraude” el 18 de mayo, porque lo hizo bajo un esquema que le permitió librarse de la acusación de narcotráfico. Pero ese movimiento ahora perjudica la situación del exdiputado.

En un posteo que tituló “periodistas de mierda”, Milei denunció que Espert fue víctima de una operación mediática "infame" y "difamatoria". Escribió que “Lo ensuciaron, difamaron y condenó públicamente sin pruebas", argumentando que esto ocurrió únicamente "por defender las ideas de la libertad”.

El llamado a indagatoria es el paso procesal usual inmediatamente anterior del procesamiento del acusado. Espert por ahora está solo imputado en la causa.

Fuente: Agencia DIB.