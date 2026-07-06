Caputo presentó el plan para refinanciar deuda para lo que queda de 2026 y de cara a 2027: las claves

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero para lo que resta de este año y todo 2027 . Acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el jefe de Hacienda sostuvo que el programa apunta a refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses “a la menor tasa posible”.

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“Este es nuestro objetivo y no quiere decir, como dicen algunos, que hay que mostrarle al mercado que tenemos acceso, eso lo sabemos hace mucho tiempo. Pero no nos permitimos esas ventanas porque la tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia", expresó Caputo.

En esa línea, remarcó que una emisión de deuda en el mercado externo “es una opción, no un objetivo”, por lo que el programa financiero tiene “opcionalidades, es decir fuentes de financiamiento alternativas con tasas mucho más baratas”.

Durante su exposición, Caputo destacó que el objetivo central del programa es “clarificar cómo se va a refinanciar el capital de la deuda existente” y consolidar un esquema de estabilidad macroeconómica que permita reducir progresivamente el peso de la deuda sobre la economía.

“Este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”, afirmó el ministro, y remarcó que la gestión del presidente Javier Milei “ha decidido como país tener orden macroeconómico” y respetar “la santidad de los contratos, el estado de derecho y la propiedad privada”.

En esa línea, sostuvo que Argentina atraviesa “un proceso inédito de estabilización” y aseveró que “por primera vez un gobierno va hacia un orden económico por decisión política”.

Caputo precisó que, a su criterio, el punto de partida de la gestión no era precisamente alentador. “Llegamos estando en default”, expresó.

Con ánimo de destacar los hitos de su gestión, el ministro dijo que "la reducción del riesgo país es un objetivo estructural" del programa. “Cuando uno tiene orden macroeconómico, el paso del tiempo pasa a ser un aliado”, señaló.

"Menos desafiantes"

Respecto a los refinanciamientos de 2027, Caputo expresó que "son menos desafiantes". Con refinanciar la deuda bajo legislación local, ya es suficiente”, aventuró Caputo. Para el año próximo, el Gobierno aseguró que espera necesidades financieras por US$24.900 millones y fuentes de financiamiento exactamente por ese monto.

Entre las principales opciones para afrontar esos pagos en dólares, el secretario de Finanzas planteó las siguientes:

US$3700 millones de superávit financiero de 2026;

Compra de divisas al Banco Central por US$4900 millones;

Refinanciamiento de la deuda intra sector público, tanto capital como intereses, por US$1800 millones;

Desembolsos del FMI por US$1700 millones;

Fondos de otros organismos internacionales por US$4200 millones;

Emisiones de bonos en el mercado local, por US$5000 millones;

Privatizaciones por US$1500 millones;

Otras fuentes de financiamiento por US$2000 millones.

Fuentes de financiamiento alternativas

Por su parte, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, indicó que “hay fuentes de financiamiento alternativas que van a terminar siendo una opción y que no las estamos suponiendo en el programa financiero. Pero que podrían estar eventualmente, y eso nos permite ganar opcionalidad: usarlas eventualmente si las necesitamos y las condiciones están. Lo bueno es que lo podemos cerrar sin usarlas”.

Entre las alternativas de financiamiento, Furiase enumeró:

Refinanciación de toda la deuda intra sector público;

Privatizaciones, US$800 millones hasta fin de año.

Préstamos privados con garantía de organismos internacionales por US$4000 millones;

Compra de divisas al Banco Central por US$6700 millones;

Emisión de bonos bajo ley local, por US$6000 millones;

Organismos internacionales, excluido el FMI, por US$2800 millones;

Desembolsos del FMI por cumplimiento del programa, por US$1900 millones;

Con esta gama de posibilidades, el equipo económico estima un superávit financiero de US$ 3700 millones en 2026, lo que le permitirá fortalecer el perfil de deuda para el próximo año.

Fuente: Agencia DIB