jueves 25 de junio de 2026
25 de junio de 2026 - 19:34

Abad celebró el fallo de la Corte sobre financiamiento universitario: "Es ley y debe cumplirse"

El senador nacional Maximiliano Abad destacó la decisión de la Corte Suprema de mantener vigente la cautelar que obliga al Estado a aplicar artículos de la Ley 27.795.

Por Agencia DIB
El senador Maximiano Abad destacó el fallo de la Corte por el financiamiento universitario.

El senador Maximiano Abad destacó el fallo de la Corte por el financiamiento universitario.

El senador nacional Maximiliano Abad destacó este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. La resolución mantiene, en esta etapa del proceso, la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

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“La Corte Suprema dejó firme lo que ya sabíamos: el financiamiento universitario es ley, y el Estado tiene que cumplirla”, expresó Abad tras conocerse la decisión judicial.

La causa se inició a partir de un amparo colectivo presentado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno estableció que la aplicación de la Ley 27.795 quedaba sujeta a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

Destacó el rol de la universidad pública

Abad recordó su vínculo con la educación pública y destacó su participación en la aprobación de la norma en el Senado. “La voté en el Senado. Fui presidente de la FUA antes de ser legislador, y sé lo que significa esa norma para miles de estudiantes que sin ella no pueden sostener su carrera y para miles de docentes e investigadores que perdieron casi el 40% de su poder adquisitivo”, señaló.

El legislador consideró que la decisión judicial representa “un paso importante” y reclamó que el Gobierno avance con la transferencia de recursos previstos. “Ahora el Estado tiene que girar los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB

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