Abad celebró el fallo de la Corte sobre financiamiento universitario: "Es ley y debe cumplirse"

El senador nacional Maximiliano Abad destacó este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. La resolución mantiene, en esta etapa del proceso, la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La Corte Suprema dejó firme lo que ya sabíamos: el financiamiento universitario es ley, y el Estado tiene que cumplirla. La voté en el Senado. Fui presidente de la FUA antes de ser legislador, y sé lo que significa esa norma para miles de estudiantes que sin ella no pueden…

“La Corte Suprema dejó firme lo que ya sabíamos: el financiamiento universitario es ley, y el Estado tiene que cumplirla”, expresó Abad tras conocerse la decisión judicial.

La causa se inició a partir de un amparo colectivo presentado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno estableció que la aplicación de la Ley 27.795 quedaba sujeta a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

Destacó el rol de la universidad pública

Abad recordó su vínculo con la educación pública y destacó su participación en la aprobación de la norma en el Senado. “La voté en el Senado. Fui presidente de la FUA antes de ser legislador, y sé lo que significa esa norma para miles de estudiantes que sin ella no pueden sostener su carrera y para miles de docentes e investigadores que perdieron casi el 40% de su poder adquisitivo”, señaló.

El legislador consideró que la decisión judicial representa “un paso importante” y reclamó que el Gobierno avance con la transferencia de recursos previstos. “Ahora el Estado tiene que girar los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB