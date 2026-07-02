Bahía Blanca: dos niños dieron positivo por cocaína y marihuana en medio de un caso de violencia de género

El Hospital Penna de Bahía Blanca.

La Policía de Bahía Blanca intervino en un caso de violencia de género en el que una mujer fue agredida con un arma blanca. En medio de la investigación, se halló que sus dos hijos, que estaban con ella cuando la encontraron inconsciente en su hogar, dieron positivo en análisis toxicológicos: tenían en su cuerpo rastros de cocaína y marihuana.

Todo comenzó el mediodía del pasado martes, según cuenta La Nueva, cuando personal del Comando de Patrullas intervino en un domicilio de la calle 1810 al 300 tras recibir una alerta vecinal. Allí se encontraba una mujer en estado inconsciente. Los efectivos determinaron que había sido agredida en la cabeza con un arma blanca.

Al recobrar el conocimiento, la mujer, de 33 años, indicó que había sido agredida por su pareja, que ya no estaba en la morada. Dentro de la casa se encontraban dos menores, uno de tres años y otro de once meses, por lo que se dio inmediata intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Un invernadero Luego de que la mujer fuera trasladada al hospital para que le realizaran curaciones se realizó una inspección del lugar. Los agentes encontraron un invernadero con 18 plantas de cannabis y se procedió a su secuestro preventivo.

Por disposición judicial, se concretó la aprehensión de la moradora por infracción a la Ley 23.737 de tráfico de estupefacientes, mientras que continúan las actuaciones para dar con el presunto autor de la agresión denunciada. La mujer fue trasladada al Hospital Penna de la ciudad y los niños fueron sometidos a exámenes toxicológicos, que dieron como resultados positivos para marihuana y cocaína. Intervienen la UFIJ de turno y la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Fuente: Agencia DIB

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