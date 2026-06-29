Yamaha prevé un crecimiento del 21% del mercado de motos en 2026

Yamaha Motor Argentina proyectó que el mercado de motocicletas cerrará 2026 con cerca de 800.000 unidades patentadas , lo que representaría un crecimiento del 21% respecto del año anterior, en un contexto de mayor competitividad impulsado por cambios en la movilidad urbana y el desarrollo de nuevas actividades económicas en distintas regiones del país.

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Durante un encuentro con la prensa, el presidente de la compañía, Diego Cammisa , afirmó que el crecimiento del sector responde a factores como el menor costo de mantenimiento de las motos frente a los automóviles, el aumento del costo del transporte público y su consolidación como herramienta de trabajo. "Hay un crecimiento del mercado que trae consigo una mayor competitividad", sostuvo.

El directivo señaló que, según un mapa de crecimiento elaborado por el IAE, las mayores oportunidades para el sector se concentran en provincias vinculadas a la minería, la explotación de litio, el desarrollo de Vaca Muerta y la actividad agropecuaria, como San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Córdoba y Santa Fe. En ese marco, consideró que la expansión de estas economías regionales abre nuevas posibilidades para la comercialización de motocicletas.

Cammisa indicó además que las proyecciones del mercado anticipan una tendencia ascendente que podría llevar el parque anual de patentamientos a cerca de un millón de unidades en 2029 , aunque aclaró que las estimaciones pueden modificarse según la evolución del contexto económico.

Frente a ese escenario, aseguró que la estrategia de Yamaha será diferenciarse mediante un servicio de posventa de excelencia. "Estamos convencidos de que la mejor manera de posicionarnos es continuar garantizando la confianza que tienen nuestros usuarios con la marca", expresó.

Planta Yamaha La planta de Yamaha en el país.

Yamaha Motor Argentina, de origen japonés, está presente en el país desde 1995 y cuenta con una planta industrial en General Rodríguez de 16.500 metros cuadrados, equipada con dos líneas de producción y capacidad para fabricar 110.000 unidades anuales. Allí produce 10 modelos y emplea a 242 trabajadores entre operarios y personal administrativo.

La empresa posee una red de 202 concesionarios dedicados a motocicletas y productos náuticos, además de la academia de conducción segura YRA, destinada a formar instructores y promover el manejo responsable de motos.

Asimismo, es la única terminal del sector que ofrece un sistema propio de plan de ahorro, modalidad que representa el 10% de sus ventas y mediante la cual comercializa cuatro modelos, con la MT-03 como la opción de mayor demanda.

La oferta de Yamaha en Argentina incluye motocicletas de calle, scooters, modelos Hyper Naked y Adventure, cuatriciclos deportivos, motores fuera de borda, motores multipropósito, generadores, bombas de agua, repuestos, accesorios, lubricantes, cascos e indumentaria oficial. Los vehículos fabricados en la planta de General Rodríguez cuentan con una garantía de cinco años.

Fuente: Agencia DIB