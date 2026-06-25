IVECO fortalece su propuesta de productos y servicios en Argentina con nuevos lanzamientos

La reconocida marca IVECO anunció en la sede de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) , en la localidad bonaerense de Escobar , la llegada del nuevo Daily 45-180 Hi-Matic y el relanzamiento del Daily 30-160 Euro VI . Además, lanzó “una estructura financiera más cercana al cliente” , según informó la firma.

Reconocida por su capacidad de adaptación, la familia IVECO Daily se destaca por ofrecer una plataforma versátil capaz de responder a diferentes misiones de transporte: desde “ distribución urbana y logística de última milla” hasta “ soluciones para traslado de pasajeros , servicios especiales y configuraciones carrozadas”.

Mientras que la versatilidad es una de las principales características de la familia Daily. Gracias a su arquitectura, robustez y variedad de configuraciones, el modelo puede adaptarse a diferentes aplicaciones, ofreciendo soluciones tanto para operaciones logísticas urbanas como para transporte de pasajeros. Esta flexibilidad convierte al Daily en “una herramienta estratégica para empresas que necesitan un vehículo confiable, eficiente y preparado para diferentes desafíos operativos”.

Argentina, un “mercado estratégico”

Sobre estos lanzamientos, Marcio Querichelli, presidente de IVECO para América Latina, comentó a Agencia DIB que "Argentina es un mercado estratégico para IVECO y el segmento de vehículos livianos representa una gran oportunidad de crecimiento para la marca. Con el relanzamiento del Daily 30-160, la llegada del nuevo Hi-Matic y el fortalecimiento de nuestra estructura de servicios financieros, reforzamos una propuesta de valor que combina innovación, productividad, cercanía y soluciones integrales para nuestros clientes”.

Iveco 1 Marcio Querichelli, presidente IVECO para América Latina. Marcio Querichelli, presidente de IVECO para América Latina.

Agregó: “Estas novedades reflejan nuestra visión de largo plazo para el país y nuestro compromiso de seguir creciendo junto a quienes confían en nuestros productos y servicios".

Por su parte Francisco Spasaro, Head Comercial IVECO Argentina, aseguró: "Con estas incorporaciones fortalecemos una familia de productos que ya es referencia en el segmento. El nuevo Daily 45-180 Hi-Matic y las nuevas configuraciones del Daily Euro VI nos permiten ofrecer más alternativas para que cada cliente encuentre la solución que mejor se adapte a su operación. Además, incorporamos una garantía de 3 años, brindando mayor tranquilidad y acompañamiento durante toda la operación”.

Iveco (1) Francisco Spasaro, Head Comercial IVECO Argentina

Oferta ampliada

Diseñada para responder a un mercado cada vez más diverso y dinámico, la familia Daily amplía su oferta con nuevas configuraciones de 9 m³, 10,8 m³ y 12 m³. Esta evolución, aseguran, refleja “la vocación de IVECO de estar cerca de sus clientes, ofreciendo alternativas capaces de adaptarse a las distintas necesidades de transporte y acompañar el crecimiento de cada negocio”.

Iveco (2)

La incorporación del nuevo Daily 45-180 Hi-Matic en la versión de 12 m³ suma una nueva opción para quienes buscan combinar capacidad de carga, confort de conducción y eficiencia operativa en una misma solución.

Estas novedades forman parte de la renovación de los furgones de menor porte de la marca, complementando la oferta actual de furgones Euro V de 12 m³ con ruedas duales traseras, 16 m³ y 18 m³, así como la gama de chasis Daily compuesta por las versiones 35-150, 55-170 y 70-170, referentes en el mercado argentino

Un nuevo motor

Reconocido por su construcción sobre chasis de camión, un diferencial que le aporta robustez, durabilidad y gran capacidad de adaptación a múltiples aplicaciones, el IVECO Daily Euro VI incorpora una renovada motorización que representa “una evolución integral en términos de rendimiento, eficiencia y confort de conducción”.

El motor cuenta con alimentación mediante turbo intercooler e inyección electrónica Common Rail, posee 4 cilindros y una cilindrada de 2.998 cm³. Asimismo, cumple con las normativas de emisiones Euro VI gracias a la combinación de tecnologías EGR (Recirculación de Gases de Escape) y SCR (Reducción Catalítica Selectiva), reafirmando el compromiso de IVECO con una movilidad más eficiente y sustentable.

Esta evolución tecnológica permite reducir significativamente las emisiones contaminantes y convierten al Daily en una solución ideal para operaciones de distribución urbana y logística de última milla.

Experiencia de conducción

La llegada del Daily 45-180 Hi-Matic de 12 m³ al mercado argentino representa uno de los principales hitos para la marca. Además de incorporar la reconocida transmisión automática de ocho velocidades, esta versión cuenta con eje trasero de rueda simple, una configuración que favorece la maniobrabilidad y la eficiencia en aplicaciones urbanas y de distribución.

Entre sus principales funcionalidades se destacan los modos ECO y Power, el sistema Kick Down para obtener máxima respuesta en situaciones de sobrepaso o aceleración, estrategias inteligentes de frenado y funciones específicas para maniobras de precisión y circulación urbana.

Además, la transmisión contribuye a reducir el desgaste de componentes como el embrague, lo que mejora el costo total de operación (TCO) y maximiza la disponibilidad del vehículo para el trabajo diario.

La versión Hi-Matic también incorpora un mayor nivel de equipamiento, incluyendo aire acondicionado digital, clúster TFT, sistema multimedia, monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), sensores de lluvia y crepuscular, control de crucero y comandos al volante, entre otros elementos orientados al confort y la seguridad.

"El Daily 45-180 Hi-Matic incorpora una tecnología ampliamente valorada en los mercados más desarrollados y que hoy ponemos a disposición de los clientes argentinos. Es una solución que eleva la experiencia de conducción y aporta mayor eficiencia y productividad para las operaciones de transporte y distribución", afirmó Spasaro.

También, para transporte de pasajeros

Además de sus aplicaciones de carga y distribución, la arquitectura Daily es la base de la oferta de vehículos livianos para transporte de pasajeros de IVECO. La gama incluye soluciones desarrolladas sobre la plataforma Daily que combinan robustez, durabilidad, bajos costos operativos y una amplia disponibilidad de repuestos comunes a toda la familia.

Entre ellas se destacan el EUROBUS 19+1 y el Minibus, dos alternativas diseñadas para responder a diferentes necesidades de movilidad de pasajeros. Ambos modelos aprovechan las ventajas de la plataforma Daily, reconocida por su confiabilidad, facilidad de mantenimiento y capacidad para operar en distintos entornos y condiciones de servicio.

"Estamos impulsando una nueva etapa para nuestra presencia en el transporte de pasajeros, apoyándonos en la fortaleza de la plataforma Daily y en una propuesta cada vez más sólida para este segmento. Nuestro objetivo es seguir consolidando una oferta que combine confiabilidad, eficiencia operativa y cercanía con las necesidades de los operadores", concluyó Querichelli.

Financiamiento más cerca del cliente

En un contexto donde las soluciones financieras adquieren un rol cada vez más relevante para el crecimiento del transporte, IVECO continúa fortaleciendo la integración entre su oferta de productos y servicios. El acceso al financiamiento se convirtió en un factor clave para facilitar la renovación de flotas, impulsar nuevos negocios y acompañar el desarrollo de cada cliente.

Como parte de esta estrategia, IVECO CAPITAL continúa fortaleciendo su estructura en América Latina bajo el liderazgo de João Petry como Head de Servicios Financieros para la región. En Argentina, la compañía inicia una nueva etapa con la designación de Pablo Pocai al frente de la operación local y la incorporación de equipos comerciales y de marketing dedicados exclusivamente al desarrollo de la financiera. El objetivo es construir una propuesta de valor más cercana, ágil y alineada con las necesidades del mercado.

"La evolución de IVECO CAPITAL en Argentina refleja nuestra visión de ofrecer soluciones cada vez más integrales para los clientes. Con Pablo Pocai al frente de la operación local y un equipo dedicado al desarrollo de la financiera, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de acompañar el crecimiento del negocio con una propuesta más cercana, especializada y alineada a las necesidades del mercado", destacó Marcio Querichelli.

Este fortalecimiento permitirá “ofrecer soluciones financieras cada vez más personalizadas para acompañar el crecimiento de clientes, concesionarios y fuerza comercial”, cerraron desde la empresa.

Fuente: Agencia DIB