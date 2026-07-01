El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de autos, pickups y camiones

El Gobierno nacional eliminó los derechos de exportación para una amplia gama de vehículos fabricados en el país, entre ellos automóviles, pickups, camiones y unidades electrificadas , mediante el Decreto 566/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida forma parte de una reforma más amplia que también alcanza a miles de productos industriales y busca fortalecer la competitividad de las exportaciones argentinas.

Entre los principales beneficiados aparece la industria automotriz, uno de los sectores más relevantes de la economía nacional. Según destacó el propio decreto, la actividad representa alrededor del 10% de la producción industrial argentina y constituye una fuente clave de empleo, inversiones y generación de divisas.

La norma elimina las retenciones para vehículos comprendidos en las partidas automotrices de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), incluyendo automóviles nafteros y diésel, SUV, vehículos híbridos, híbridos enchufables y modelos 100% eléctricos . También alcanza a los vehículos destinados al transporte de cargas, como pickups, utilitarios, camiones medianos y pesados , además de chasis, carrocerías y determinadas autopartes .

En términos concretos, la medida beneficia a las principales pickups producidas en la Argentina y destinadas a mercados externos. Entre ellas figuran la Toyota Hilux, la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok, la Nissan Frontier y la Renault Alaskan, modelos que representan una parte sustancial de las exportaciones automotrices nacionales, especialmente hacia Brasil y otros mercados latinoamericanos.

Competitividad

El Ejecutivo argumentó que la eliminación de los derechos de exportación permitirá reducir costos, mejorar la competitividad internacional de las terminales radicadas en el país y ampliar las oportunidades comerciales para la industria local. En los fundamentos de la norma se señala que la creciente competencia global obliga a adoptar medidas que favorezcan la inserción de los productos argentinos en el exterior y promuevan la generación de valor agregado.

Además de los vehículos convencionales, el beneficio alcanza a tecnologías emergentes vinculadas a la movilidad sustentable. El listado incluye automóviles híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, así como vehículos de carga impulsados por estas tecnologías, en línea con las transformaciones que atraviesa la industria automotriz mundial.

La decisión, según se informó, se enmarca en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reducir impuestos considerados “distorsivos” para la producción y el comercio exterior. No obstante, el decreto sostiene que las modificaciones fueron diseñadas de manera compatible con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal.

Fuente: Agencia DIB