Anuncian la llegada de otras tres marcas chinas

El Grupo Antelo, que comercializa varias empresas de autos de origen chino en la Argentina, anunció la llegada de tres nuevas marcas al mercado local , incluida una exclusiva de camiones. De esta manera, pasará a tener un total de nueve marcas de origen asiático, a las que hay que sumar Mitsubishi, cuya representación también le pertenece en el país.

Además, puso a la venta una nueva versión del Haval H6 Híbrido , un SUV mediano, y lanzó una gira que se moverá por diferentes lugares del país para poner a disposición de los interesados la posibilidad de realizar test drives de los modelos que ofrece el grupo.

Actualmente el Grupo Antelo comercializa seis marcas en el mercado local. Cuatro de ellas pertenecen a Great Wall Motor, uno de fabricantes más importantes de China. De allí se desprenden las marcas Haval, focalizada en SUV; Tank, especialista en 4x4; Poer, que ofrece pickups; y Ora, enfocada en los autos eléctricos.

A ellas se suma Changan, que por ahora ofrece el SUV CS55, y JMEV, que tiene en el Easy 3, un auto 100% eléctrico, a uno de los modelos más accesibles de todo el mercado.

Las empresas que se sumarán ahora son tres: Deepal, Soueast y Schacman, esta última especializada en la fabricación de camiones y vehículos comerciales.

En el caso de Deepal, el primer modelo que presentará en Argentina será el S05, un SUV mediano híbrido enchufable.

La otra marca que llegará será Souest, una marca que en China pertenece al Grupo Chery. Conviene aclarar que la marca Chery en nuestro país está representada por el Grupo Corven.

Finalmente, la marca Schacman, es una empresa que se especializa en la fabricación de camiones y vehículos comerciales. Tampoco se precisó qué modelos llegarán pero la misma presentación estaba graficada por cuatro siluetas. Se trata de camiones que pueden llevar motores Cummings y tecnología de los europeos Man.

Fuente: Agencia DIB