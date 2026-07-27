Alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para distritos de la costa bonaerense

Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense. Se vienen las lluvias. Llega otro fin de semana con lluvias y tormentas. DIB | Merlín Azpiroz Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para varios distritos costeros de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias fuertes llegarán este lunes por la tarde a las localidades de los partidos de Adolfo Gonzales CHaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas y importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual", precisó el parte del SMN.

Recomendaciones Ante esta alerta que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", la entidad detalló una serie de recomendaciones:

- Evitar salir.

- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. - Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua - No permanecer cerca de puertas y ventanas y mantenerlas cerradas. - Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. - En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Fuente: Agencia DIB

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