Ya rige el aumento de los peajes a la costa atlántica: cuánto cuesta viajar

El aumento de los peajes a Mar del Plata y a los principales destinos de la Costa Atlántica empezó a regir desde este jueves en los peajes de la provincia de Buenos Aires. Así quedó establecido en la resolución publicada en el Boletín Oficial, que ajusta las tarifas un 6,71%.
De acuerdo a lo que estableció el Gobierno en la Resolución N° 544/2026, la suba afectará peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), operado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) y que alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74.
El incremento fue calculado con la fórmula de actualización que la Provincia aplica cada tres meses para los peajes de Aubasa. Ese mecanismo toma como referencia la evolución de los salarios y de los índices de inflación mayorista y minorista, lo que en esta oportunidad derivó en un ajuste del 6,71% sobre las tarifas vigentes.
Con el nuevo cuadro tarifario, en las estaciones de peaje Samborombón, La Huella y Maipú, los automóviles de categoría 1 abonarán $7.900 en la modalidad manual y $7.856,80 mediante pago automático. En Madariaga, la tarifa para la misma categoría será de $3.300 (manual) y $3.299,84 (automático), mientras que en Mar Chiquita ascenderá a $3.700 y $3.614,12, respectivamente.
Cómo quedaron los peajes para autos
Para los automóviles (categoría 1), las tarifas son las siguientes:
- Samborombón (Ruta 2): $ 7.900.
- Maipú (Ruta 2): $ 7.900.
- La Huella (Ruta 11): $ 7.900.
- Mar Chiquita (Ruta 11): $ 3.700.
- General Madariaga (Ruta 74): $ 3.300.
Quienes utilicen TelePASE abonarán una tarifa levemente inferior:
- Samborombón, Maipú y La Huella: $ 7.856,80.
- Mar Chiquita: $ 3.614,12.
- General Madariaga: $ 3.299,84.
Además, continúan vigentes las tarifas bonificadas para determinadas franjas horarias y períodos del año.
Fuente: Agencia DIB