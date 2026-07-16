Ya rige el aumento de los peajes a la costa atlántica: cuánto cuesta viajar

Novedades sobre las tarifas de peajes.

El aumento de los peajes a Mar del Plata y a los principales destinos de la Costa Atlántica empezó a regir desde este jueves en los peajes de la provincia de Buenos Aires. Así quedó establecido en la resolución publicada en el Boletín Oficial, que ajusta las tarifas un 6,71%.

De acuerdo a lo que estableció el Gobierno en la Resolución N° 544/2026, la suba afectará peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), operado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) y que alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74.

El incremento fue calculado con la fórmula de actualización que la Provincia aplica cada tres meses para los peajes de Aubasa. Ese mecanismo toma como referencia la evolución de los salarios y de los índices de inflación mayorista y minorista, lo que en esta oportunidad derivó en un ajuste del 6,71% sobre las tarifas vigentes.

Con el nuevo cuadro tarifario, en las estaciones de peaje Samborombón, La Huella y Maipú, los automóviles de categoría 1 abonarán $7.900 en la modalidad manual y $7.856,80 mediante pago automático. En Madariaga, la tarifa para la misma categoría será de $3.300 (manual) y $3.299,84 (automático), mientras que en Mar Chiquita ascenderá a $3.700 y $3.614,12, respectivamente.

Cómo quedaron los peajes para autos Para los automóviles (categoría 1), las tarifas son las siguientes: Samborombón (Ruta 2): $ 7.900.

(Ruta 2): $ 7.900. Maipú (Ruta 2): $ 7.900.

(Ruta 2): $ 7.900. La Huella (Ruta 11): $ 7.900.

(Ruta 11): $ 7.900. Mar Chiquita (Ruta 11): $ 3.700.

(Ruta 11): $ 3.700. General Madariaga (Ruta 74): $ 3.300. Quienes utilicen TelePASE abonarán una tarifa levemente inferior: Samborombón, Maipú y La Huella : $ 7.856,80.

: $ 7.856,80. Mar Chiquita : $ 3.614,12.

: $ 3.614,12. General Madariaga: $ 3.299,84. Además, continúan vigentes las tarifas bonificadas para determinadas franjas horarias y períodos del año. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







