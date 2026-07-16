jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 09:43

Ya rige el aumento de los peajes a la costa atlántica: cuánto cuesta viajar

El Gobierno bonaerense aplicó una suba del 6,71% en las tarifas de los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico.

Por Agencia DIB
Novedades sobre las tarifas de peajes.&nbsp;

Novedades sobre las tarifas de peajes. 

El aumento de los peajes a Mar del Plata y a los principales destinos de la Costa Atlántica empezó a regir desde este jueves en los peajes de la provincia de Buenos Aires. Así quedó establecido en la resolución publicada en el Boletín Oficial, que ajusta las tarifas un 6,71%.

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De acuerdo a lo que estableció el Gobierno en la Resolución N° 544/2026, la suba afectará peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), operado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) y que alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74.

El incremento fue calculado con la fórmula de actualización que la Provincia aplica cada tres meses para los peajes de Aubasa. Ese mecanismo toma como referencia la evolución de los salarios y de los índices de inflación mayorista y minorista, lo que en esta oportunidad derivó en un ajuste del 6,71% sobre las tarifas vigentes.

Con el nuevo cuadro tarifario, en las estaciones de peaje Samborombón, La Huella y Maipú, los automóviles de categoría 1 abonarán $7.900 en la modalidad manual y $7.856,80 mediante pago automático. En Madariaga, la tarifa para la misma categoría será de $3.300 (manual) y $3.299,84 (automático), mientras que en Mar Chiquita ascenderá a $3.700 y $3.614,12, respectivamente.

Cómo quedaron los peajes para autos

Para los automóviles (categoría 1), las tarifas son las siguientes:

  • Samborombón (Ruta 2): $ 7.900.
  • Maipú (Ruta 2): $ 7.900.
  • La Huella (Ruta 11): $ 7.900.
  • Mar Chiquita (Ruta 11): $ 3.700.
  • General Madariaga (Ruta 74): $ 3.300.

Quienes utilicen TelePASE abonarán una tarifa levemente inferior:

  • Samborombón, Maipú y La Huella: $ 7.856,80.
  • Mar Chiquita: $ 3.614,12.
  • General Madariaga: $ 3.299,84.

Además, continúan vigentes las tarifas bonificadas para determinadas franjas horarias y períodos del año.

Fuente: Agencia DIB

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