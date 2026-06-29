lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 15:22

Techint dio de baja 150 contratos laborales de su fábrica de tubos de Valentín Alsina

La empresa Techint perdió a principios de año una licitación clave frente a la india Welspun y desde entonces trabaja con suspensiones.

Por Agencia DIB
La planta de Tenaris SIAT en Valentín Alsina.

La planta de Tenaris SIAT en Valentín Alsina.

La empresa Techint dio de baja 150 contratos de los operarios que trabajan en la fábrica de tubos de acero con costura de su empresa controlada Tenaris, ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús. Se trata de la planta con los que la firma abasteció en su momento la construcción del gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner.

Más noticias
Motín en la unidad penal de Baradero.

Baradero: fuga y motín en la Unidad Penal Número 11
Tragedia sobre la ruta 51 en cercanías de Pringles.

Pringles: un fallecido en un choque frontal entre un camión y un auto sobre la ruta 51

El motivo de las desvinculaciones sería la falta de proyectos para esta fábrica del sur del conurbano bonaerense, donde trabajan 350 operarios. Las desvinculaciones afectan a 150 de los operarios de los 200 que trabajan bajo la modalidad de contrato a plazo fijo.

La noticia fue ratificada este lunes por el delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Dylan Paz, durante una entrevista con el programa radial El Termómetro. “El último jueves nos confirmaron la baja de 150 compañeros que a partir del miércoles no van a estar más”, afirmó.

Según explicó, se trata de operarios que en muchos casos llevan alrededor de cuatro años trabajando bajo contratos renovables, algunos con renovaciones mensuales y otros cada cuatro meses, en función de la carga de trabajo de la planta.

A fines de enero, Techint resultó perdedora en una compulsa contra el conglomerado indio Welspun, que ganó la licitación para proveer los caños para un gasoducto de 500 kilómetros del gasoducto Vaca Muerta– Río Negro, para transportar gas desde la formación neuquina hacia Río Negro, para licuarlo y exportarlo en barcos.

La planta de Valentín Alsina produce tubos de acero con costura de gran diámetro destinados a gasoductos, oleoductos y otros proyectos de infraestructura. Su nivel de actividad depende de la adjudicación de esas obras y, desde la finalización del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), hace unos nueve meses, funciona bajo un esquema de suspensiones debido a la menor carga de trabajo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Baradero: fuga y motín en la Unidad Penal Número 11

Pringles: un fallecido en un choque frontal entre un camión y un auto sobre la ruta 51

Mar del Plata: detuvieron a la dueña de un geriátrico por maltratar y sedar a los residentes

Esteban Echeverría: detonaron unas 24 granadas de fusil antitanque en un descampado

General Daniel Cerri: avanza la obra de ampliación y refuerzo del acueducto

Florencio Varela: una mujer murió calcinada en un incendio e investigan a su pareja por femicidio

Luna de fresa: qué la distingue y a qué hora podrá apreciarse en Argentina

Sin clases: docentes bonaerenses paran el martes en reclamo de mejores salarios

Aumento de casos de tuberculosis: cómo gestionar un subsidio de la provincia para sostener la medicación

Bahía Blanca: advierten por un incremento de casos de recién nacidos con intoxicación por cocaína

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un aula de una escuela vacía.

Sin clases: docentes bonaerenses paran el martes en reclamo de mejores salarios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Motín en la unidad penal de Baradero.

Baradero: fuga y motín en la Unidad Penal Número 11