Teatro para chicos y grandes: el Coliseo Podestá presentó una amplia programación para las vacaciones

Un Circo de La Gran 7,una de las obras que monta el Coliseo Podestá.

El Teatro Municipal Coliseo Podestá presentó su programación de julio , pensada especialmente para acompañar las vacaciones de invierno, que este año se extenderán del lunes 20 al viernes 31 de julio en todos los niveles educativos de la provincia de Buenos Aires. La propuesta reúne obras infantiles, música y humor , con una fuerte presencia de personajes y formatos que ya son populares entre las infancias.

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“ La apuesta es una agenda variada, con shows muy populares que tienen que ver con éxitos televisivos y cinematográficos c omo Las Guardianas K-pop, Las Aventuras de Mario, Escuadrón al rescate o Sonico Recargado, además de funciones musicales como Canticuénticos, Plim Plim, Pim Pau y el homenaje a María Elena Walsh”, explicó el director del espacio, Alejo García Pintos .

“A la vez, 'Un circo de la gran 7' nos permite recuperar el espíritu de esos circos trashumantes que llegaban de pueblo en pueblo con la función a cuestas, y recrearlo en el escenario con una mirada actual”, señaló y graficó que “es mucho más que acrobacias y malabares: en el centro hay una entrañable historia de amor entre el payaso y la acróbata, que va atravesando cada número y sumando emoción a la comicidad. Por eso decidimos que sea gratuito y con tres funciones, porque queremos que la mayor cantidad de niñas y niños vivan esta experiencia de encuentro y de asombro que propone la compañía de Diego Aroza".

El director también destacó el crecimiento de la oferta infantil del espacio cultural platense en los últimos años: “Cada temporada de vacaciones de invierno nos exige pensar en una programación cada vez más diversa y a la altura de los escenarios más convocantes del país, porque sabemos que para muchas familias este es un momento clave del año para compartir en nuestra sala. Por eso, combinamos personajes muy queridos por las infancias, música en vivo, circo y también producciones de raíz cultural”, agregó.

El detalle de las obras

Un Circo de La Gran 7 – Martes 21, jueves 23 y sábado 25, a las 16. Infantil/ATP. Entrada libre y gratuita, ingreso por orden de llegada. Circo teatro que combina humor, acrobacias y malabares con una entrañable historia de amor entre un payaso y una acróbata. Dirigida por Diego Aroza, es fruto de más de diez años de trabajo de La Gran 7 Arte y Cultura.

Las Aventuras de Mario, Superhéroes al Rescate – Miércoles 22, a las 15. Infantil/ATP. Un grupo de héroes se embarca en una misión para rescatar a una princesa y salvar el reino de un villano que busca dominar el universo, viajando por distintos planetas y galaxias en una carrera contra el tiempo.

– Miércoles 22, a las 15. Infantil/ATP. Un grupo de héroes se embarca en una misión para rescatar a una princesa y salvar el reino de un villano que busca dominar el universo, viajando por distintos planetas y galaxias en una carrera contra el tiempo. Juguetes en Apuros – Miércoles 22, a las 17. Infantil/ATP. 60 min. Un grupo de juguetes clásicos debe defender su magia y su amistad cuando un nuevo juguete llega con planes de cambiar las reglas del juego, en una historia de bailes, canciones y creatividad sin límites.

– Miércoles 22, a las 17. Infantil/ATP. 60 min. Un grupo de juguetes clásicos debe defender su magia y su amistad cuando un nuevo juguete llega con planes de cambiar las reglas del juego, en una historia de bailes, canciones y creatividad sin límites. El Corazón del Océano – Viernes 24, a las 15. Infantil/ATP. Un viaje mágico junto a un semidiós y sus amigos Loto y Moni, que deberán enfrentar grandes desafíos y trabajar en equipo para conectar el océano con nuevos pueblos, con coreografías, efectos especiales y canciones para toda la familia.

– Viernes 24, a las 15. Infantil/ATP. Un viaje mágico junto a un semidiós y sus amigos Loto y Moni, que deberán enfrentar grandes desafíos y trabajar en equipo para conectar el océano con nuevos pueblos, con coreografías, efectos especiales y canciones para toda la familia. Escuadrón al Rescate – Viernes 24, a las 17. Infantil/ATP. Los cachorros más famosos del mundo llegan al teatro: cuando un misterioso problema pone en riesgo a la comunidad, Ryder convoca a toda la patrulla, en un show con puesta impactante y fuerte interacción con el público.

– Viernes 24, a las 17. Infantil/ATP. Los cachorros más famosos del mundo llegan al teatro: cuando un misterioso problema pone en riesgo a la comunidad, Ryder convoca a toda la patrulla, en un show con puesta impactante y fuerte interacción con el público. Plim Plim, Energía Musical Recargada – Domingo 26, a las 15. Infantil/ATP. Ganador del Martín Fierro al Mejor Infantil 2025, el personaje creado por Guillermo "Tita" Pino vuelve con nuevas canciones y sus clásicos de siempre junto a sus amigos, en un show 100% interactivo.

– Domingo 26, a las 15. Infantil/ATP. Ganador del Martín Fierro al Mejor Infantil 2025, el personaje creado por Guillermo "Tita" Pino vuelve con nuevas canciones y sus clásicos de siempre junto a sus amigos, en un show 100% interactivo. Canticuénticos – Martes 28, a las 15. Infantil/ATP. Ganadores de un Premio Gardel y del Konex de Platino, el grupo santafesino presenta un show con sus clásicos más queridos, como "La cumbia del monstruo de la laguna", y nuevas canciones inspiradas en ritmos argentinos y latinoamericanos.

– Martes 28, a las 15. Infantil/ATP. Ganadores de un Premio Gardel y del Konex de Platino, el grupo santafesino presenta un show con sus clásicos más queridos, como "La cumbia del monstruo de la laguna", y nuevas canciones inspiradas en ritmos argentinos y latinoamericanos. Las Guardianas Kpop, The Official Tour 2026 – Miércoles 29, 17.30. Infantil/Apta + 2 años. Mega producción internacional con 12 artistas en escena, que presenta una historia original inspirada en la fiebre del K-pop, con una batalla musical en vivo entre las Guardianas y sus Rivales, pantallas led y efectos especiales.

– Miércoles 29, 17.30. Infantil/Apta + 2 años. Mega producción internacional con 12 artistas en escena, que presenta una historia original inspirada en la fiebre del K-pop, con una batalla musical en vivo entre las Guardianas y sus Rivales, pantallas led y efectos especiales. El Bosque Encantado – Viernes 31, a las 15. Infantil/ATP. Dos hermanas y su amigo muñeco de nieve deben entrar al bosque encantado para descubrir el pasado de su reina y el origen de sus poderes, mientras enfrentan a unos villanos sorpresa, en un musical con luces y canciones favoritas.

– Viernes 31, a las 15. Infantil/ATP. Dos hermanas y su amigo muñeco de nieve deben entrar al bosque encantado para descubrir el pasado de su reina y el origen de sus poderes, mientras enfrentan a unos villanos sorpresa, en un musical con luces y canciones favoritas. Sonico Recargado – Viernes 31, a las 17. Infantil/ATP. Sonico y su amigo Tails deben enfrentar al villano Eggman, que con ayuda de Shadow busca robar la esmeralda maestra para conquistar la Tierra, en una aventura para recuperar las siete esmeraldas y salvar al mundo.

– Viernes 31, a las 17. Infantil/ATP. Sonico y su amigo Tails deben enfrentar al villano Eggman, que con ayuda de Shadow busca robar la esmeralda maestra para conquistar la Tierra, en una aventura para recuperar las siete esmeraldas y salvar al mundo. Cuentos y Canciones de María Elena Walsh – Sábado 1 de agosto, a las 15. Apta todo público. 60 min. Los Jardinteros buscan el Gran Libro de los Cuentopos de Gulubú junto a Doña Disparate, Manuelita y otros personajes de Walsh, en un concierto nominado a los Premios ACE 2025 y ganador de cuatro Premios Carlos, incluido Mejor Musical Infantil 2026.

– Sábado 1 de agosto, a las 15. Apta todo público. 60 min. Los Jardinteros buscan el Gran Libro de los Cuentopos de Gulubú junto a Doña Disparate, Manuelita y otros personajes de Walsh, en un concierto nominado a los Premios ACE 2025 y ganador de cuatro Premios Carlos, incluido Mejor Musical Infantil 2026. Fiesta Pim Pau – Domingo 2 de agosto, a las 18. Infantil/ATP. Espectáculo lúdico atravesado por ritmos brasileños y latinos, con canciones en vivo, juegos corporales y coreografías. Sus tres integrantes suman más de 2 millones de suscriptores en YouTube y son la agrupación infantil independiente con más seguidores de Argentina.

Las entradas para los espectáculos se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Coliseo Podestá (calle 10 entre 46 y 47 N° 733), de martes a domingos de 10 a 20 y feriados de 15 a 20. También, en el sitio del teatro o a través de Plateanet.

Un éxito que sigue

Además, todos los lunes, a las 20.30, continúa "Laberinto Podestá, el último aplauso", la experiencia inmersiva íntegramente producida por el Teatro Coliseo Podestá, que recorre los rincones del edificio entre la historia, la ficción y la memoria de la familia Podestá.

Es apta para mayores de 13 años, con entrada gratuita y cupos limitados. Cuenta con dramaturgia y dirección de Claudio Rodrigo y Juan Pablo Thomas, con producción general de Alejandra Bignasco sobre una idea original de Silvina De Micheli, y reúne a veinte artistas locales en escena. De cara a las vacaciones de invierno, el teatro sumará funciones de esta obra ante la alta demanda de público.

Las entradas se retiran por boletería el martes anterior a cada función, a partir de las 10 h y hasta agotar el cupo. La boletería atiende de martes a domingos, de 10 a 20 h.

Más información y cartelera completa en: https://coliseopodesta.laplata.gob.ar/cartelera