jueves 02 de julio de 2026
2 de julio de 2026 - 09:16

Restringen la circulación de camiones durante el fin de semana largo

La restricción se aplicará en las rutas provinciales 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Por Agencia DIB
Una serie de camiones en las rutas del país.&nbsp;

Una serie de camiones en las rutas del país. 

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires amplió la restricción para la circulación de vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de porte bruto en distintas rutas provinciales y en la Autopista Buenos Aires-La Plata con motivo del fin de semana largo del 9 de Julio.

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La medida busca mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y reducir el riesgo de siniestros durante el recambio turístico. E incorpora el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional, a las medidas previstas para el feriado, luego de que esa fecha hubiera sido omitida por error en una resolución anterior.

La restricción se aplicará en los mismos corredores alcanzados por la Resolución N° 85/26, que comprende las rutas provinciales 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88, además de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en los siguientes días y horarios:

  • Miércoles 8 de julio: de 18:00 a 23:59, en sentido ascendente (salida del Área Metropolitana).
  • Jueves 9 de julio: de 6:00 a 14:00, en sentido ascendente (salida).
  • Domingo 12 de julio: de 14:00 a 23:59, en sentido descendente (regreso hacia el Área Metropolitana).

La cartera de Transporte explicó que la decisión responde al incremento previsto en la circulación de vehículos particulares durante el fin de semana largo, especialmente en los accesos a los principales destinos turísticos bonaerenses, lo que incrementa el riesgo de accidentes por la convivencia entre el tránsito liviano y los vehículos de gran porte.

La medida mantiene las excepciones previstas en la Resolución N° 5/26 para determinados transportes considerados esenciales, entre ellos aquellos vinculados al abastecimiento de productos perecederos y otras actividades estratégicas, con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción y la distribución de bienes.

Asimismo, la resolución dispone que los controles se realicen en los puntos de inicio de los tramos restringidos para impedir el ingreso de los vehículos alcanzados por la prohibición y encomienda a los organismos de fiscalización liberar el tránsito de manera gradual una vez finalizados los horarios de restricción.

Fuente: Agencia DIB

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