Pruebas Aprender 2025: mejoraron los resultados en Lengua y Matemática respecto de 2023

Las Pruebas Aprender 2025 , que se enfocan en los aprendizajes en las áreas de Lengua y Matemática, se aplicaron en noviembre del año pasado de manera censal a los y las estudiantes de sexto año de la escuela primaria. Se trata en su enorme mayoría de niños y niñas que habían comenzado la primaria en 2020 y cuyos dos primeros años en el nivel estuvieron atravesados por el aislamiento y el distanciamiento y por las medidas de continuidad pedagógica, en el marco de la pandemia de Covid-19.

“Hace unos días tuvimos acceso al Informe Jurisdiccional. Ayer tuvimos acceso al Informe Nacional en el que se basa el video del Ministerio de Capital Humano, y a las bases de datos de las pruebas, por lo cual estamos iniciando nuestros propios análisis. La cobertura de la prueba fue muy alta en la provincia de Buenos Aires: 95,4% de las escuelas primarias y 83,8% de los estudiantes de sexto año. De acuerdo con los resultados 2025 de las Pruebas Aprender, la provincia de Buenos Aires registró una mejora significativa en los desempeños de Lengua y Matemática respecto de la evaluación realizada en 2023”, indicó la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a través de un comunicado.

De acuerdo a estos datos, los puntajes registrados en la provincia de Buenos Aires quedan por encima del promedio nacional, lo que es destacable dada la incidencia de los resultados de las escuelas bonaerenses por volumen de estudiantes evaluados al total nacional, presentando una de las mayores mejoras en el puntaje promedio de Matemática en relación a 2023.

Cabe destacar que la mejora mencionada se produce en su mayor parte entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. En Lengua, el porcentaje de estudiantes de escuelas de gestión estatal que obtuvieron un nivel debajo del básico alcanzaba en 2023 el 14,5%, mientras que en el año 2025 dicho porcentaje descendió a 6,4%.

Por otro lado, en Matemática, dicho porcentaje pasó de 29,8% a 24,1%. Se observa que el porcentaje de los estudiantes de menor nivel socioeconómico que obtuvieron resultados por debajo del nivel básico disminuyó a una tercera parte en Lengua (del 19,0% en 2023 al 7,4% en 2025) y en Matemática del 35,5% al 26,8%. Son niños y niñas que finalizaban un largo período de 6 años de escolaridad Primaria que, como se dijo, comenzó en pandemia.

Educación: prioridad de la gestión provincial

Desde la DGCyE indicaron que “las mejoras en los puntajes obtenidos en las pruebas obedecen a distintos factores, entre los cuales señalamos la acción del gobierno provincial para apoyar la mejora de los aprendizajes y el trabajo sostenido de las y los docentes a lo largo de toda la escuela primaria con estos estudiantes", indicaron desde la DGCyE.

"La PBA viene transitando un proceso de mejora paulatina en los aprendizajes, tras el impacto que produjo la pandemia en 2020 y 2021, lo que es significativo dada la prioridad política que tiene la educación para el gobierno de la provincia. Esta prioridad se refleja, entre otras cuestiones, en la inversión sostenida para la construcción, ampliación y refacción de escuelas, en el equipamiento de las escuelas (mobiliario, conectividad, materiales didácticos), en el aumento de las plantas docentes, en la implementación de programas con una magnitud inédita orientados primero a la revinculación y luego a la recuperación de aprendizajes a través de la intensificación de la enseñanza durante la pandemia y en los años posteriores, en la distribución de más de 8 millones de libros, y en la implementación de las Pruebas Escolares Bonaerenses desde 2022 (14 millones de pruebas desde entonces), una política de enseñanza bajo el formato de evaluación formativa que pone el foco en la unidad pedagógica y en los años de finalización de cada ciclo”, subrayaron.

Contrapunto con el análisis de Capital Humano

En esa línea, la cartera bonaerense advirtió sobre la relación que pretende establecer el Ministerio de Capital Humano entre el Plan Nacional de Alfabetización y Aprender 2025, según se vio en el adelanto de resultados por medio de un comunicado y un video institucional difundidos el martes 30 de junio.

De acuerdo al análisis de la gestión provincial a cargo de Flavia Terigi, esa vinculación de la gestión nacional “equivoca la población a la que se refiere esta evaluación: estos niños y niñas estaban en quinto grado de primaria cuando se anunció el inicio de aquel Plan Nacional que está enfocado principalmente en los cursos del primer ciclo (de primero a tercero) de primaria”.

Aprender es la evaluación nacional que funciona como diagnóstico del sistema educativo.



En 2025 se alcanzó una mejora de 10,5 puntos, lo que equivale a incorporar a los niveles esperados en Lengua a 80.000 estudiantes más.



Además, logramos la mayor participación histórica,… pic.twitter.com/tNhhinRbEm — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) June 30, 2026

En esa línea, explicaron: “En el caso de la PBA, con certeza podemos afirmar que ninguna acción de este plan alcanzó al Segundo Ciclo del nivel; es decir, a estos alumnos y alumnas; por otro lado, como su nombre lo indica, aquel plan no se refiere a Matemática, área que la política nacional recién comenzó a considerar este año y en la que también se constatan mejoras en las pruebas de 2025. Más aún, el propio Informe Nacional de resultados indica explícitamente que 'los resultados de esta evaluación ofrecen información valiosa sobre los aprendizajes alcanzados por una cohorte que atravesó condiciones escolares complejas, aunque no permiten aislar ni atribuir causalmente los desempeños observados a ninguno de esos factores en particular', y menciona de manera mucho más matizada al Plan de Alfabetización. Más allá de la descripción hecha aquí de los resultados y su variación frente a 2023, es necesario advertir que los resultados de ese año rompieron con la tendencia histórica, con un empeoramiento significativo respecto a 2021 (prueba tomada en contexto de pandemia) y a 2022, que había mostrado una fuerte mejora frente a aquel año; si ampliamos la comparación, podemos decir que en 2025 los resultados vuelven a niveles similares a 2022 y a 2018".

Mejoras sostenidas

Debido a estos vaivenes en los resultados de la serie histórica de las Pruebas Aprender, particularmente en Lengua, no los tomamos como único indicador sino que afirmamos que los resultados 2025 que indican mejoras deben ponerse en relación con otros que señalan lo mismo: la provincia de Buenos Aires registra mejoras leves pero sostenidas en Lengua y en Matemática, que se infieren de las Pruebas Escolares Bonaerenses que la PBA implementa desde 2022 (aunque su objetivo central no es la comparabilidad longitudinal) y también de los resultados de las pruebas TERCE (UNESCO) que reflejaron, para el total nacional, una mejora moderada de los aprendizajes en Lengua y Matemática en 3ro y 6to año entre 2019 y 2023, lo cual es contrario a la tendencia reflejada por las Pruebas Aprender (tomando los años 2018 y 2023).

"Con esto queremos insistir desde la provincia de Buenos Aires en la necesidad de dotar de mayor transparencia a la construcción y a la difusión de los resultados de las evaluaciones estandarizadas, lo que hemos planteado reiteradamente en las instancias federales formales de discusión sobre política educativa. Más allá de la mejora paulatina pero sostenida, tenemos que seguir trabajando para lograr que todas y todos las niñas y los niños bonaerenses finalicen el nivel primario con los aprendizajes esperados", precisaron.

Fuente: Agencia DIB