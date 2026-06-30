Pruebas Aprender 2025: los estudiantes lograron en Lengua su mejor resultado en una década

El Gobierno nacional adelantó este martes los resultados de las Pruebas Aprender 2025 , e indicó que los estudiantes del 6º grado de las escuelas primarias alcanzaron "los mejores desempeños en Lengua de la última década" . Los números reflejan que el año pasado se “incorporaron” a los niveles esperados en esa materia unos 80.000 estudiantes más.

Según informó el Ministerio de Capital Humano , el 76,9% de los alumnos de sexto grado logró niveles satisfactorio y avanzado , mientras que el 4,9% quedó por debajo del nivel básico. Sin embargo, la administración libertaria no publicó los resultados , ni puso fecha estimada .

Las pruebas Aprender evalúa a nivel nacional desde hace más de diez años los aprendizajes en Lengua y Matemática alternando niveles educativos. Según difundieron, las 24 jurisdicciones registraron mejoras en Lengua y los avances más significativos fueron en las jurisdicciones con mayor “deuda de aprendizaje”.

En la edición de Aprender de 2023 cuando se evaluó primaria, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico y en 2025, dijeron, este porcentaje bajó al 4,9%. A la vez, señalaron que los niveles satisfactorio y avanzado pasaron del 66,4% al 76,9%. Por lo tanto, con estos resultados, siete de cada diez estudiantes alcanza los aprendizajes esperados.

“Cada punto equivale a unos 7900 estudiantes más que desarrollan las habilidades necesarias para responder correctamente preguntas que antes no podían responder. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80.000 chicos más que alcanzan los niveles esperados”, dijo María Cortelezzi, Subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, en un video que publicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el que no participa el Secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Pruebas Aprender 2025

De acuerdo con el comunicado oficial, participaron 750.000 estudiantes de más de 20.000 escuelas de todo el país y el Ministerio destacó una participación récord, con el 95% de los establecimientos y el 84% de los alumnos evaluados.

En Matemática, dijeron, “también hubo mejoras”, pero no especificaron los resultados para cada nivel. Indicaron que cinco de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado, al igual que en 2023 cuando el 51,5% de los estudiantes estaban en esos niveles.

En este contexto, el vocero presidencial Adrián Ravier, indicó que al Gobierno le “preocupa el ausentismo de los alumnos, el abandono en las escuelas y nos preocupa la calidad educativa". Agregó que "muchos chicos llegan a la universidad y no logran pasar la barrera del 1º año", tras desaprobar materias y describió a ese factor como determinante para "la deserción que vemos en altos grados en las universidades públicas y también privadas".

Fuente: Agencia DIB