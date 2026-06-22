Pedido de elevación a juicio para la banda acusada de extorsionar al soldado que se quitó la vida en Olivos

El fiscal Federico Iuspa solicitó la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra siete personas acusadas de liderar o integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas . Además, requirió que los dos presuntos líderes de la organización también sean juzgados por la instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez , ocurrido en diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos .

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la titular del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado , la organización habría operado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año. En esta etapa de la investigación se le atribuyen tres hechos de extorsión , sin perjuicio de otros episodios que continúan bajo investigación, de acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, TMF, de 23 años, y MJDA, de 25, lideraban la organización desde la Unidad N° 36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) . La estructura criminal también estaba integrada por KMSP, de 28 años -quien posteriormente fue trasladado a la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos - y por sus respectivas parejas IAC, de 23 años, KYC, de 25, y EYT, de 36; junto a CAM, de 24 años.

Para la fiscalía, estas cuatro mujeres cumplían funciones logísticas esenciales para el funcionamiento de la organización, al facilitar cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones y aportar chips telefónicos utilizados por los internos para realizar llamados desde los establecimientos penitenciarios .

Suicidio en la Quinta de Olivos

Recuerda Fiscales, la causa se inició el 16 de diciembre, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una de las garitas de la residencia presidencial de Olivos, donde prestaba funciones de custodia. El integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.

A partir del trabajo de investigación, se logró reconstruir la modalidad de actuación de la organización e identificar a sus presuntos integrantes. La pesquisa permitió establecer que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas para entablar contacto con potenciales víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp.

La organización participó de tres hechos concretos. El primero tuvo como víctima al soldado Gómez, quien el 15 de diciembre transfirió 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago. Posteriormente, las víctimas recibían un mensaje de audio de una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y que afirmaba que se trataba de una menor de edad. Bajo esa excusa, advertía sobre la posibilidad de formular una denuncia penal. Luego intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real. Mediante llamadas telefónicas exigía transferencias de dinero bajo el pretexto de evitar la supuesta denuncia y “ayudar con la situación”.

Por disposición de Arroyo Salgado, el 9 de febrero se realizaron siete allanamientos. Tres de ellos tuvieron lugar en unidades penitenciarias y los restantes en distintos domicilios del Conurbano, donde fueron detenidas las cuatro mujeres investigadas.

Fuente: Agencia DIB