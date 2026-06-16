Olavarría: un docente universitario pidió "matar" a una alumna y "cargarla en el baúl de un Falcon verde"

Un docente de la sede de Olavarría de la Universidad Nacional del Centro debió presentar su renuncia luego de decir, en medio de una clase, que a una alumna, a quien calificó de “montonera” habría que “que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”.

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El agresor es Walter Ressia, un especialista en gerontología de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien ante unos 200 alumnos trató de “guerrilleros montoneros” a quienes le plantearon una discusión académica. A una de ellos, directamente le dijo que “habría que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”.

El hecho fue denunciado por la sede local de la Comisión por la Memoria y de inmediato generó revuelo en la ciudad, una de las dos donde funciona la UNICEN, que tiene su sede original en Tandil.

Por el hecho, el rector de la universidad, Gustavo Otegui, citó a Ressia a su despacho para una reunión, tras la cual el docente presentó su renuncia.

De todos modos, la UNICEN formalizó un pronunciamiento institucional sobre el episodio. En una resolución del Consejo Académico de la Universidad se señaló que “la renuncia presentada por el docente involucrado no puede interpretarse como una circunstancia que elimine la necesidad de un pronunciamiento institucional respecto de los hechos denunciados”.

Además, docentes, no docentes y estudiantes pidieron que exista una sanción disciplinaria más allá de la salida de Ressia.

“Estamos hablando de referencias a la muerte y a la eliminación de una mujer en un contexto social atravesado por violencias que continúan cobrándose vidas”, apuntaron desde el Centro de Estudiantes, de la Facultad.

Fuente: Agencia DIB.