lunes 13 de julio de 2026
12 de julio de 2026 - 23:11

Olavarría: dos autos chocaron contra caballos que andaban sueltos por un camino asfaltado

Fue sobre el llamado Camino de los Peregrinos, en Olavarría. Los vehículos colisionaron contra caballos que se encontraban sueltos sobre la cinta asfáltica.

Por Agencia DIB
Los autos siniestrados en Olavarría.

Los autos siniestrados en Olavarría.

Infoeme

Durante las primeras horas del domingo se produjo un fuerte accidente de tránsito sobre el llamado Camino de los Peregrinos, en Olavarría, donde dos vehículos colisionaron contra caballos que se encontraban sueltos sobre la cinta asfáltica.

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De acuerdo con el sitio Infoeme, un Peugeot 206 y un Volkswagen Gol que circulaban en la misma dirección, impactaron de manera sucesiva contra dos equinos que estaban sobre la calzada. Como consecuencia del violento choque, los vehículos finalizaron su recorrido en la cuneta. Los dos caballos murieron en el lugar producto del impacto.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales. Como consecuencia del siniestro, el conductor del Peugeot 206 fue trasladado al Hospital Municipal para su evaluación médica.

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