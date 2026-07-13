lunes 13 de julio de 2026
13 de julio de 2026 - 09:50

Médicos nucleados en Fesintras reclaman la urgente convocatoria a paritarias e inversión en salud

La Federación Nacional de Salud mantiene “una fuerte preocupación por el desfinanciamiento del PAMI, la crisis del sistema de la seguridad social y el abandono del Estado Nacional de sus responsabilidades en materia sanitaria”.

Por Agencia DIB
Fesintras 1
Fesintras 2

La Federación Nacional de Salud, tras un encuentro con representantes de varias provincias, resolvió exigir al Gobierno una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo del sector y expresó “una fuerte preocupación por el desfinanciamiento del PAMI, la crisis del sistema de la seguridad social y el abandono del Estado Nacional de sus responsabilidades en materia sanitaria”.

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La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) realizó una reunión de su Consejo Ejecutivo Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, donde analizó la situación salarial y paritaria de las distintas provincias del país y definió un plan de acción para el segundo semestre del año.

Del encuentro participaron representantes de CICOP (Buenos Aires), APUAP (Jujuy), APHEC (Hospital El Cruce), SER Salud (La Rioja), SUTEPA (PAMI), UTRASACH (Chaco), AGREMECH (Chubut), ATE Junta Interna del Ministerio de Salud de la Nación y Entre Ríos.

De las exposiciones surgió un común denominador: a lo largo y ancho del país se profundiza el deterioro de los salarios y las condiciones laborales del equipo de salud. En la mayoría de las jurisdicciones no existen paritarias efectivas y los incrementos salariales otorgados continúan siendo insuficientes para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

PBA, "excepción relativa"

En este contexto, la provincia de Buenos Aires constituye una excepción relativa, ya que logró sostener la negociación paritaria y avanzar en una Mesa Técnica para discutir la recategorización de la estructura salarial de la Carrera Hospitalaria, aunque persiste la necesidad de continuar recuperando el poder adquisitivo de los salarios.

"La situación salarial del equipo de salud atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Para garantizar el derecho a la salud tiene que haber trabajadores y trabajadoras con derechos y salarios dignos", señaló Pablo Maciel, secretario general de FESINTRAS.

“Las organizaciones miembro de FESINTRAS expresamos una fuerte preocupación por el desfinanciamiento del PAMI, la crisis del sistema de la seguridad social y el abandono del Estado Nacional de sus responsabilidades en materia sanitaria. Estas políticas de ajuste generaron una sobrecarga creciente sobre los efectores públicos provinciales y municipales, que deben responder a una demanda cada vez mayor con recursos insuficientes”, agregó el dirigente.

"Desde FESINTRAS reafirmamos la necesidad de avanzar hacia una Paritaria Nacional de Salud que establezca un piso salarial para todas las provincias, genere mecanismos que reduzcan las profundas desigualdades entre jurisdicciones y promueva una Ley Nacional de Salud que garantice el financiamiento del sistema público y el acceso universal a la salud como un derecho humano fundamental", concluyó Maciel.

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