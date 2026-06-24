miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 16:57

Lomas de Zamora: quedó detenido por intentar secuestrar a una joven a plena luz del día

La joven caminaba por la vereda cuando una camioneta Renault Kangoo gris se detuvo bruscamente a pocos metros. Tras un forcejeo con el atacante, logró escapar.

Por Agencia DIB
El momento en el que el hombre intercepta a la adolescente para ingresarla dentro de la camioneta.&nbsp;

El momento en el que el hombre intercepta a la adolescente para ingresarla dentro de la camioneta. 

Foto: Imagen de video.

A plena luz del día y frente a cámaras de seguridad urbanas, una adolescente fue sorprendida por un hombre que intentó subirla por la fuerza a una camioneta, en la localidad de Lomas de Zamora, con presuntas intenciones de cometer un secuestro.

Más noticias
Federico Chouhy, concejal de La Libertad Avanza de San Nicolás.

San Nicolás: concejal libertario se fue de viaje y a su regreso, fuera de término, pidió licencia retroactiva
La temporada final de El Oso, uno de los estrenos más esperados. video

Estrenos con el adiós de "El Oso" y los 75 años de "Supergirl" y "Superman"

La secuencia, que se viralizó en las últimas horas en redes sociales, ocurrió el domingo cerca de las 15.30, en la esquina de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner.

La joven caminaba por la vereda cuando una camioneta Renault Kangoo gris se detuvo bruscamente a pocos metros de ella. Según se observa en las imágenes, el agresor bajó del vehículo y fue directamente hacia la chica. Sin mediar palabras, la sujetó del torso e intentó arrastrarla hacia el interior de la camioneta.

Embed

La reacción de la víctima fue sorpresiva para el atacante, ya que forcejeó con todas para impedir que la metiera dentro del vehículo. En medio de la riña, cuando ya estaba a punto de subirla, la puerta del acompañante no llegó a cerrarse por completo y la joven logró zafarse, escapando unos metros mientras el conductor aceleraba y se daba a la fuga.

La pista del sospechoso

La difusión del video también resultó fundamental para la investigación. A partir de las grabaciones, la Policía logró identificar la camioneta utilizada en el hecho y avanzar sobre la pista del sospechoso.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con intervención del Grupo Táctico Operativo y de la Dirección Departamental de Investigaciones.

Tras una serie de tareas investigativas, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. En su declaración, el acusado negó haber intentado secuestrar a la adolescente. Según su versión, su intención era cometer un robo y el forcejeo se produjo cuando la víctima se resistió. Sin embargo, los investigadores analizan las pruebas reunidas y buscan determinar con precisión qué ocurrió durante esos dramáticos segundos.

Mientras avanza la investigación, se conoció además que la adolescente no vive en el barrio El Olimpo, donde ocurrió el hecho, sino que había ido para visitar a su novio cuando fue sorprendida por el agresor.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

San Nicolás: concejal libertario se fue de viaje y a su regreso, fuera de término, pidió licencia retroactiva

Estrenos con el adiós de "El Oso" y los 75 años de "Supergirl" y "Superman"

Llega la primera Feria Internacional Portuaria a Mar del Plata: cuándo se realiza y cómo participar

Ezeiza: detuvieron a una "viuda negra" de 31 años, que también es oficial de Policía

Ya está el cronograma: ¿cuándo cobran sueldo y aguinaldo estatales y docentes?

Mercedes: dos muertos en un trágico vuelco en la Ruta 5

Licitan la construcción de cuatro áreas de servicio en rutas hacia la Costa Atlántica

Sube una tasa aeroportuaria y viajar en avión será más caro

Patagones: avanza la obra de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales

La provincia, una heladera: gran parte del territorio está bajo alerta amarilla por frío

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vacas lecheras en un campo del país. 

La producción de leche crece, pero cada vez hay menos tambos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La temporada final de El Oso, uno de los estrenos más esperados. video

Estrenos con el adiós de "El Oso" y los 75 años de "Supergirl" y "Superman"

Por  Claudio Minghetti