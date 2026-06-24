Lomas de Zamora: quedó detenido por intentar secuestrar a una joven a plena luz del día

El momento en el que el hombre intercepta a la adolescente para ingresarla dentro de la camioneta.

A plena luz del día y frente a cámaras de seguridad urbanas, una adolescente fue sorprendida por un hombre que intentó subirla por la fuerza a una camioneta, en la localidad de Lomas de Zamora, con presuntas intenciones de cometer un secuestro.

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La secuencia, que se viralizó en las últimas horas en redes sociales, ocurrió el domingo cerca de las 15.30, en la esquina de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner.

La joven caminaba por la vereda cuando una camioneta Renault Kangoo gris se detuvo bruscamente a pocos metros de ella. Según se observa en las imágenes, el agresor bajó del vehículo y fue directamente hacia la chica. Sin mediar palabras, la sujetó del torso e intentó arrastrarla hacia el interior de la camioneta.

I Intento de secuestro en Lomas de Zamora: una joven fue sorprendida por un hombre que quiso meterla a la fuerza dentro de una camioneta. pic.twitter.com/dWrzaZiKBo

La reacción de la víctima fue sorpresiva para el atacante, ya que forcejeó con todas para impedir que la metiera dentro del vehículo. En medio de la riña, cuando ya estaba a punto de subirla, la puerta del acompañante no llegó a cerrarse por completo y la joven logró zafarse, escapando unos metros mientras el conductor aceleraba y se daba a la fuga.

La pista del sospechoso

La difusión del video también resultó fundamental para la investigación. A partir de las grabaciones, la Policía logró identificar la camioneta utilizada en el hecho y avanzar sobre la pista del sospechoso.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con intervención del Grupo Táctico Operativo y de la Dirección Departamental de Investigaciones.

Tras una serie de tareas investigativas, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. En su declaración, el acusado negó haber intentado secuestrar a la adolescente. Según su versión, su intención era cometer un robo y el forcejeo se produjo cuando la víctima se resistió. Sin embargo, los investigadores analizan las pruebas reunidas y buscan determinar con precisión qué ocurrió durante esos dramáticos segundos.

Mientras avanza la investigación, se conoció además que la adolescente no vive en el barrio El Olimpo, donde ocurrió el hecho, sino que había ido para visitar a su novio cuando fue sorprendida por el agresor.

Fuente: Agencia DIB