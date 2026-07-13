Las Toninas: hallaron enterrado en un médano a un expolicía que era buscado desde junio

Luego de unos 15 días de una intensa búsqueda, el cuerpo de Alfredo Alberto Carbano, de 71 años , exintegrante de la Policía Federal Argentina, fue encontrado enterrado en una zona de médanos de la localidad bonaerense de Las Toninas, a poco más de un kilómetro del lugar donde días antes había aparecido abandonada su camioneta.

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Por el crimen permanecen detenidos un hombre de 31 años y un adolescente de 17 , quienes habían declarado inicialmente como testigos, pero con el avance de la investigación quedaron bajo sospecha.

El hallazgo se produjo durante un amplio operativo realizado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, en el que participaron efectivos de la Sub DDI La Costa, Policía Científica, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal de Seguridad y la Brigada K9. Fue justamente uno de los perros especializados el que marcó un sector de los médanos donde, tras comenzar la excavación, los investigadores encontraron el cuerpo de Carbano enterrado bajo la arena.

La desaparición del expolicía había sido denunciada el 26 de junio, el mismo día en que un incendio afectó su vivienda, ubicada en las calles 13 y 4 de esa localidad balnearia. Cuando las autoridades acudieron para controlar el fuego comprobaron que el hombre no se encontraba en la propiedad y que no existían indicios sobre su paradero. Dos días más tarde apareció abandonada su camioneta en otra zona de médanos, lo que reforzó la sospecha de que Carbano podía haber sido víctima de un delito.

Dos allegados, sospechosos

Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos del exoficial y centraron la atención en dos personas que mantenían un vínculo cotidiano con él, un hombre de 31 años y un adolescente de 17.

Según indicó el portal marplatense 0223.com.ar, los dos sujetos fueron convocados inicialmente como testigos, pero el análisis de las cámaras de seguridad y algunas contradicciones detectadas en sus declaraciones terminaron por comprometer su situación procesal. A partir de esos elementos, la fiscalía solicitó sus detenciones y avanzó con una serie de allanamientos para reunir nuevas pruebas.

Los procedimientos, encabezados por el fiscal general de Dolores Diego Escoda, el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de La Costa, y la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré, incluyeron cinco allanamientos simultáneos, uno de ellos en la propia vivienda de Carbano.

Durante esos operativos se incautaron palas, machetes, un hacha, una barreta, 12 teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán sometidos a distintos peritajes. Además, los investigadores encontraron en la casa de la víctima una frazada con manchas de sangre que también quedó incorporada al expediente para su análisis científico.

Hipótesis

La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el crimen se habría producido en una reunión de los sospechosos con la víctima, que por algún motivo terminó mal. Según esa línea, luego del homicidio ambos habrían trasladado el cuerpo utilizando la camioneta de Carbano hasta la zona de médanos, donde finalmente fue enterrado para intentar ocultar el crimen.

En el mes de mayo la vivienda de Carbano había sido allanada por una denuncia de acopio de explosivos. En ese procedimiento se secuestraron panes de trotyl, granadas, municiones y otros elementos que posteriormente fueron desactivados por personal especializado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los principales interrogantes que intenta responder la pesquisa es cuándo ocurrió exactamente el homicidio y cuál fue la dinámica del ataque.

Fuente: Agencia DIB